Pre nevyhovujúcu prejazdnosť Dobšinského ulice bola spísaná petícia

Pezinok 13. januára (TASR) – Pre nevyhovujúcu prejazdnosť Dobšinského ulice v Pezinku spísali obyvatelia petíciu. Zaoberala sa ňou aj pezinská samospráva, ktorá navrhla spracovať podklady na dopravno-kapacitné posúdenie komunikácií a kapacitné podmienky križovatiek. Výstupom posúdenia má byť analýza, ktorá ozrejmí súčasné dopravné zaťaženie a smerovanie dopravy v tejto lokalite.



"Podaná petícia bude opätovne posudzovaná po spracovaní dopravno-kapacitného posúdenia miestnych komunikácií," deklaruje mesto Pezinok v zázname o prešetrení petície. Tá bola podaná na jeseň 2019. Obyvatelia Dobšinského ulice v Pezinku v nej mesto žiadali o riešenie nevyhovujúcej prejazdnosti ulice.



"Z dôvodu dlhodobo trvajúcej zhustenej dennej dopravy na komunikácii II/502 na Seneckej ulici prichádza k neúmernému prejazdu motorovými vozidlami. Doprava smerom na Modru je zhustená pre kruhový objazd na Šenkvickej ulici pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Pezinok. Následne prichádza k obchádzaniu neprejazdného úseku cesty II/502 cez Dobšinského ulicu," priblížili v petícii obyvatelia.



Zároveň navrhli eliminovať vjazd áut na Dobšinského ulicu z cesty II/502, a to zákazom vjazdu osobných a nákladných vozidiel od pondelka do piatka v čase od 14.00 h do 18.00 h. Navrhli aj prikázaný smer jazdy v smere od Šenkvickej ulice smerom k Seneckej ulici či obmedzenie rýchlosti prejazdnosti komunikácie na 30 kilometrov za hodinu. Obyvatelia poukázali aj na zlý technický stav vozovky.



V máji 2019 dostalo mesto Pezinok taktiež petíciu obyvateľov Slnečnej ulice v podobnom znení. Tí rovnako navrhovali zjednosmernenie ulice smerom od Šenkvickej ulice po Seneckú ulicu.



Samospráva predložila petíciu dopravnej komisii za prítomnosti dopravného inžiniera, kde sa prerokovali jednotlivé návrhy. "Pri zjednosmernení oboch ulíc v rovnakom smere by prišlo k neúmernému zaťaženiu Mýtnej ulice, ktorá by ako jediná vyviedla vozidlá z predmetnej lokality na miestnu komunikáciu na Trnavskej ulici. Pri zavedení zákazu vjazdu na Dobšinského ulici v určitom časovom rozmedzí by tento zákaz platil rovnako pre všetky vozidlá z dôvodu, že mesto Pezinok nepristúpi na vydávanie výnimiek," vysvetlilo mesto.



Obmedzenie rýchlosti na ulici by bolo podľa stanoviska mesta nekontrolovateľné, z toho dôvodu by mohlo pristúpiť k osadeniu cestných spomaľovačov. "Avšak toto opatrenie by malo za následok vytváranie nadbytočného hluku a otrasov," podotklo mesto. Navrhlo preto spracovať podklady na dopravno-kapacitné posúdenie komunikácií a kapacitné podmienky križovatiek. Výstupom bude analýza. Tá má ozrejmiť súčasné dopravné zaťaženie a smerovanie dopravy v danej lokalite. Pezinok petíciu následne po spracovaní podkladov opätovne posúdi.