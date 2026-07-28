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Pre nízku hladinu uviazla v Bulharsku na Dunaji výletná loď
K incidentu došlo v noci, počas zníženej viditeľnosti a v dôsledku nízkej hladiny vody na Dunaji, uvádza sa v stanovisku.
Autor TASR
Sofia 28. júla (TASR) - Bulharské úrady v utorok evakuovali takmer 200 cestujúcich z výletnej lode na Dunaji, ktorá uviazla na plytčine. Informovalo o tom tamojšie ministerstvo vnútra, píše TARS podľa agentúry AFP.
Loď Viking Ullur plávajúca pod švajčiarskou vlajkou uviazla na plytčine okolo 2.20 h miestneho času (1.20 h SELČ), približne 25 kilometrov od prístavného mesta Vidin v severovýchodnom Bulharsku, oznámilo ministerstvo.
K incidentu došlo v noci, počas zníženej viditeľnosti a „v dôsledku nízkej hladiny vody na Dunaji“, uvádza sa v stanovisku. Do operácie bol zapojený aj motorový čln pohraničnej polície. Ministerstvo očakáva, že záchrannú operáciu ukončia ešte pred zotmením.
Na palube lode, ktorá sa plaví na trase medzi maďarskou Budapešťou a Rumunskom bolo 186 cestujúcich - občanov Európskej únie - a 52 členov posádky a ďalšieho personálu. Podľa ministerstva mala zakotviť v prístave Vidin, aby doplnila zásoby, keďže jej okrem iného začínala dochádzať aj pitná voda.
Zábery bulharskej polície zachytili cestujúcich v záchranných vestách, ktorým pracovníci záchranných služieb pomáhali nastúpiť na motorový čln.
Európu tento rok zasiahla séria horúčav a sucha. Kvôli tomu je hladina Dunaja ako druhej najdlhšej rieky kontinentu, ktorá preteká cez desať krajín, v posledných týždňoch rekordne nízka, čo sťažuje plavbu.
Loď Viking Ullur plávajúca pod švajčiarskou vlajkou uviazla na plytčine okolo 2.20 h miestneho času (1.20 h SELČ), približne 25 kilometrov od prístavného mesta Vidin v severovýchodnom Bulharsku, oznámilo ministerstvo.
K incidentu došlo v noci, počas zníženej viditeľnosti a „v dôsledku nízkej hladiny vody na Dunaji“, uvádza sa v stanovisku. Do operácie bol zapojený aj motorový čln pohraničnej polície. Ministerstvo očakáva, že záchrannú operáciu ukončia ešte pred zotmením.
Na palube lode, ktorá sa plaví na trase medzi maďarskou Budapešťou a Rumunskom bolo 186 cestujúcich - občanov Európskej únie - a 52 členov posádky a ďalšieho personálu. Podľa ministerstva mala zakotviť v prístave Vidin, aby doplnila zásoby, keďže jej okrem iného začínala dochádzať aj pitná voda.
Zábery bulharskej polície zachytili cestujúcich v záchranných vestách, ktorým pracovníci záchranných služieb pomáhali nastúpiť na motorový čln.
Európu tento rok zasiahla séria horúčav a sucha. Kvôli tomu je hladina Dunaja ako druhej najdlhšej rieky kontinentu, ktorá preteká cez desať krajín, v posledných týždňoch rekordne nízka, čo sťažuje plavbu.