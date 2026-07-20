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Pre nízku hladinu vody odpojili na tajchu Klinger plávajúci pontón
O odpojení plávajúceho pontónu informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.
Autor TASR
Banská Štiavnica 20. júla (TASR) - Z dôvodu nízkej hladiny vody odpojili v uplynulých dňoch na tajchu Klinger v Banskej Štiavnici plávajúci pontón. Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Mariána Bocáka je hladina jazera nižšia približne o dva metre ako obvykle.
„Tento stav spôsobilo suché obdobie a najmä dve uplynulé suché zimy, keď nedotiekli vody z topiaceho sa snehu,“ priblížil. Podobný, respektíve horší stav bol podľa jeho slov pred 30 rokmi, keď bola hladina o päť metrov nižšia, ako je bežný stav.
Z vodohospodárskeho hľadiska však podľa Bocáka nejde o výnimočnú situáciu, skôr ide o dosahy na cestovný ruch. Štátny podnik hľadá riešenie, a preto rokuje o možnostiach alternatívneho zabezpečenia zdrojov vôd s Rudnými baňami a banským úradom. Snahou je totiž získať vodu z opustených banských diel, ktoré však nie sú v správe podniku.
O odpojení plávajúceho pontónu informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica. Opatrenie bolo podľa nej nevyhnutné, aby sa predišlo poškodeniu pontónu alebo jeho kotviaceho systému. Riaditeľ OOCR Dušan Káčer priblížil, že pontón je v súčasnosti bezpečne ukotvený v hlbšej vode, pričom naň platí zákaz vstupu. „Nepredpokladáme, že sa nám podarí ho tento rok zapojiť naspäť,“ dodal v tejto súvislosti.
„Tento stav spôsobilo suché obdobie a najmä dve uplynulé suché zimy, keď nedotiekli vody z topiaceho sa snehu,“ priblížil. Podobný, respektíve horší stav bol podľa jeho slov pred 30 rokmi, keď bola hladina o päť metrov nižšia, ako je bežný stav.
Z vodohospodárskeho hľadiska však podľa Bocáka nejde o výnimočnú situáciu, skôr ide o dosahy na cestovný ruch. Štátny podnik hľadá riešenie, a preto rokuje o možnostiach alternatívneho zabezpečenia zdrojov vôd s Rudnými baňami a banským úradom. Snahou je totiž získať vodu z opustených banských diel, ktoré však nie sú v správe podniku.
O odpojení plávajúceho pontónu informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica. Opatrenie bolo podľa nej nevyhnutné, aby sa predišlo poškodeniu pontónu alebo jeho kotviaceho systému. Riaditeľ OOCR Dušan Káčer priblížil, že pontón je v súčasnosti bezpečne ukotvený v hlbšej vode, pričom naň platí zákaz vstupu. „Nepredpokladáme, že sa nám podarí ho tento rok zapojiť naspäť,“ dodal v tejto súvislosti.