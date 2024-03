Pre nízky záujem v Kremnici pestovateľskú pálenicu nespustili

Kremnica 1. marca (TASR) - Pre nízky počet záujemcov o pálenie destilátov zo strany záhradkárov túto sezónu pestovateľskú pálenicu v Kremnici nespustili. Ako pre TASR uviedol predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Kremnica Miroslav Fiala, pod tento fakt sa podpísala vlaňajšia slabá úroda ovocia v tomto regióne.



"Keďže minulý rok bolo počasie také, aké bolo, podobné tohtoročnému, teda na začiatku prišlo rázne oteplenie, stromy zapučali, začali kvitnúť a v marci - apríli prišli mrazy, celá úroda zmrzla. Toho ovocia u nás v Kremnici a jej okolí nebolo toľko, ako po ostatné roky, že by sa pálilo v súvislosti," podotkol Fiala.



Za normálnych okolností totiž začínala pálenica sezónu v novembri a trvala zvyčajne do marca. V páleničiarskom roku 2023/2024 sa však podľa Fialu prihlásili len traja záujemcovia, ktorí mali spolu päť kotlov. Pre takýto nízky počet záujemcov sa podľa jeho slov neoplatilo pálenicu spustiť z viacerých dôvodov. "Odhliadnuc od zákonných dôvodov, aj z technického hľadiska by sme to jednoducho neboli zvládli," podotkol.



Fiala poukázal aj na zvyšujúce sa ceny stanovené za pálenie, ktoré sú dôsledkom zvyšovania všetkých nákladov spojených s pálením destilátov, a to daň z liehu či poplatky za vodu a elektrinu. "Tá cena nie je taká, aká bola v minulosti, a ľudia nie sú veľmi spokojní, že každý rok sa zvyšuje táto cena," poznamenal.



Aká bude tohtoročná úroda miestnych záhradkárov, sa ukáže neskôr, no počasie je aj tento rok na toto obdobie v Kremnici netypické. Namiesto mínusových teplôt, respektíve nízkych teplôt okolo nuly, bolo podľa jeho slov na konci februára v Kremnici 17 stupňov Celzia. Záhradkári sa preto obávajú toho, že marcové alebo aprílové ochladenie prinesie mrazy, čo sa môže opäť podpísať pod slabú úrodu.