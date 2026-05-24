Pre nočnú kontrolu v tuneli Bikoš obmedzia dopravu
Čiastočná uzávera a obmedzenie dopravy v jednom jazdnom pruhu budú platiť od 22.00 h do pondelka 25. mája do 2.00 h.
Autor TASR
Prešov 24. mája (TASR) - Na diaľnici D1 v tuneli Bikoš budú v noci z nedele na pondelok (25. 5.) dopravné obmedzenia. Dôvodom je pravidelná týždenná kontrola tunela. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Čiastočná uzávera a obmedzenie dopravy v jednom jazdnom pruhu budú platiť od 22.00 h do pondelka 25. mája do 2.00 h. V pravej tunelovej rúre v smere na Svidník bude najskôr uzavretý pomalý jazdný pruh, pričom v rýchlom pruhu znížia maximálnu povolenú rýchlosť na 60 kilometrov za hodinu. Rovnaké obmedzenie bude aj v ľavej tunelovej rúre v smere na Poprad. Následne v pravej tunelovej rúre v smere na Svidník uzavrú rýchly jazdný pruh a doprava bude vedená v pomalom jazdnom pruhu so zníženou rýchlosťou na 60 kilometrov za hodinu.
Polícia upozornila, že pracovisko s ťažkým zákrytom sa bude postupne presúvať po celej dĺžke tunela. Na vstupe do tunela bude zároveň umiestnený ťažký zákryt na odklonenie vozidiel z uzavretého jazdného pruhu. „Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a trpezlivosť počas prejazdu úsekom,“ uviedla polícia.
