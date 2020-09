Gymnázium v Košiciach prešlo na dištančné vzdelávanie

Košice 23. septembra (TASR) – Pre nový koronavírus prešla v Košiciach na dištančné vzdelávanie jedna celá škola, a to Evanjelické gymnázium J. A. Komenského. Pre TASR to potvrdila Katarína Strmenská, vedúca odboru hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach. Ako uviedla, nemajú informácie o karanténe vo firmách.



Spresnila, že dôvodmi, prečo uvedené gymnázium dočasne prešlo od stredy na dištančné vzdelávanie, boli pozitívne testovaná žiačka s príznakmi ochorenia a súčasne realizovaná hromadná akcia školy s účasťou viac ako 100 žiakov z rôznych tried školy. Ako gymnázium uvádza na svojej webovej stránke, vyučovanie v jeho budove má prezenčnou formou pokračovať od pondelka 5. októbra.



Strmenská ďalej uviedla, že aktuálne je v karanténe aj trieda a ubytovacia bunka internátu Strednej odbornej školy železničnej na Palackého ulici. „Od štvrtka (24. 9.) bude v karanténe trieda Strednej odbornej školy veterinárnej Košice - Barca a žiaci bývajúci v časti Školského internátu Antona Garbana na Werferovej ulici,“ dodala s tým, že dôvodom nariadenia karantény boli pozitívne testovaní žiaci v konkrétnych triedach.