Pre obete trestných činov otvorili v Ružomberku informačnú kanceláriu

Ružomberok 6. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR otvorilo v Ružomberku informačnú kanceláriu pre obete trestných činov. Ide o detašované pracovisko kancelárie v Žiline, ktoré je dispozícii každý utorok v čase od 8.30 h do 15.00 h. Obete a potenciálne obete trestných činov tu diskrétne a bezplatne dostanú základné informácie, usmernenie a odbornú pomoc v oblastiach psychologického a sociálneho poradenstva, ale aj právnu podporu a usmernenia.



"Občanovi ponúkame sprievod alebo vysvetlenie, čo vo svojej situácii môže robiť. Aké má práva, povinnosti, aké sú postupy, s kým môže spolupracovať a na koho sa môže obrátiť. V súčasnosti je na Slovensku 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov, do 13. mája 2021 sme v rámci nich identifikovali a pomohli viac ako tisíc klientom," povedal v utorok pre TASR riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin.



Ako podotkol, obracajú sa na nich obete z rôznych oblastí. Ide najmä o násilie či finančné podvody. "Verím, že informačná kancelária pre Ružomberčanov a okolité okresy bude fungovať dlhodobo veľmi dobre a občania tam nájdu to, čo potrebujú," zdôraznil.



Podľa prednostu Okresného úradu (OÚ) Ružomberok Emila Marettu ponúka detašované pracovisko pre klientov okrem ekonomických a časových výhod (z hľadiska cestovania a šetrenia financií, pozn. TASR) aj praktické výhody. Okresné úrady totiž prejednávajú aj priestupky - protispoločenské konanie nižšej kategórie ako sú trestné činy. Na OÚ sa podľa Marettu často stretávajú s priestupkami proti občianskemu spolunažívaniu medzi blízkymi osobami – domácim násilím. "Pri opakovanom skutku do jedného roka sa domáce násilie stáva z priestupku trestným činom. Máme príležitosť napĺňať prevenciu, keď už pri prvom takomto konaní naši pracovníci vedia usmerniť klienta, že je tu takáto kancelária a môže ju navštíviť," skonštatoval Maretta.



Kancelária sa nachádza v priestoroch OÚ Ružomberok na Námestí Andreja Hlinku 74, na prvom poschodí. Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0908 794 827.