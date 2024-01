Pre obmedzenie rýchlosti medzi Sencom a Bernolákovom môžu vlaky meškať

Bratislava 18. januára (TASR) - Na železničnej trati medzi Sencom a Bernolákovom je až do odvolania znížená rýchlosť vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozornila, že vlaky v tomto úseku môžu meškať od 15 do 45 minút. Vo štvrtok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Vlaky medzi Sencom a Bernolákovom budú až do odvolania jazdiť obmedzenou rýchlosťou desať kilometrov za hodinu (km/h). ZSSK obmedzila rýchlosť vlakov na podnet manažéra železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Dôvodom je zlý stav železničného zvršku.



"Podľa informácií ZSSK manažér železničnej infraštruktúry, ŽSR, pracuje na čo najskoršom odstránení nevyhovujúceho stavu železničnej trate, ktorý bol zistený po prejazde meracieho vlaku ŽSR. Po oprave železničného zvršku v tomto úseku budú vlaky jazdiť opäť bez obmedzení," priblížil Drevický.