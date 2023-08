Pre odstraňovanie siníc bude na Jazere zakázané kúpanie sa aj rybolov

Košice 13. augusta (TASR) - Mesto Košice pokračuje v odstraňovaní siníc v rekreačnej lokalite na sídlisku Nad jazerom. V pondelok (14. 8.) ráno budú odborníci tretíkrát v aktuálnej kúpacej sezóne aplikovať do vody špeciálny prípravok. Magistrát v tejto súvislosti žiada rybárov, aby až do 18.00 h nevykonávali nahadzovanie na vodnej ploche jazera. Okrem rybolovu bude v tom čase zakázané aj kúpanie sa na prírodnom kúpalisku.



Vody košického jazera bude brázdiť špeciálne plavidlo, z ktorého budú aplikovať anorganický koagulačný prípravok bakteriálnych zmesí na prírodnej báze. Stane sa tak po troch týždňoch od poslednej aplikácie. Dôvodom je obnova biologickej rovnováhy jazera a znižovanie množstva siníc. "Ak by sa opätovne premnožili, hygienici by na jazere museli zakázať kúpanie, čo sa v uplynulých rokoch aj viackrát stalo," pripomína magistrát.