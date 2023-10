Pre odvoz odpadových vôd sa môžu ľudia obrátiť aj na technické služby

Detva 4. októbra (TASR) - Kataster Detvy je rozľahlý a vo viacerých častiach verejnú kanalizácia nevybudovali. V súvislosti s odvozom odpadových vôd sa však obyvatelia po novom môžu obrátiť aj na mestské technické služby. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Ako uviedol, Technické služby Detva kúpili fekálny náves za traktor s objemom osem metrov kubických. Službu si môžu záujemcovia objednať na stránke technických služieb.



V súčasnosti sú bez kanalizácie domácnosti, ktoré sú mimo intravilánu Detvy. Je to v miestach, kde žije 19 percent obyvateľov mesta. Sú to domácnosti v častiach Skliarovo, Kostolná, Piešť I, Piešť II, Krné a Zapriechody. "Jedinou možnosťou, ako zabrániť vstupu znečisťujúcich látok z domácností do podzemnej vody, je akumulácia odpadových vôd v nepriepustných žumpách," objasnil.



Podľa hovorcu odvoz odpadových vôd môže robiť len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu, ktorým je živnostenské oprávnenie. Každý, kto vyváža odpadové vody, je povinný vydať doklad o odvoze. Ten musí obsahovať viaceré údaje, napríklad miesto umiestnenia žumpy i adresu čistiarne odpadových vôd.



Suja zdôraznil, že nepredloženie dokladov o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy je priestupkom a možno zaň uložiť pokutu do výšky 169 eur. Pokutu môžu občania dostať aj opakovane. "Za jeden rok tak môže prekročiť sumu, ktorú by inak zaplatili vlastníci nehnuteľností za celoročný vývoz odpadových vôd," poznamenal.