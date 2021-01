Pre odvysielaný príhovor primátora Michaloviec mieri podnet na RVR

Michalovce 29. januára (TASR) – Pre novoročný príhovor michalovského primátora Viliama Zahorčáka (Smer-SD) odvysielaný v mestskej televízii TV Mistral podalo občianske združenie (OZ) Nové Michalovce sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Podľa združenia došlo k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy, televízia to odmieta.



Združenie uvádza, že Zahorčák označil v prednese zmeny politických pomerov po parlamentných voľbách z februára 2020 za výrazné. Po voľbách sa podľa neho "ukázalo, že to, čo sa dlho zdalo ako relatívne zvládnuteľné, zvládnuteľným byť nemusí, keď sa riadenia ujmú ľudia, ktorí na pozície, ktoré zastávajú, nemajú potrebnú organizátorskú, osobnostnú a ani mentálnu výbavu". Slovensko sa ďalej podľa slov primátora i preto dnes zmieta v nielen zdravotných problémoch, no hrozia mu i problémy ekonomické a sociálne, ktoré môžu prerásť do problémov politických. To môže mať podľa Zahorčáka fatálne dôsledky. "Zlo, ktoré má v rôznych aktuálnych podobách navrch, dlhodobo víťaziť nemôže," dodal v príhovore občanom s tým, že je len otázkou času, kedy sa "všetko vráti späť do normálu". Nikto z koalície pritom podľa združenia priestor reagovať na to nedostal.



"Týmto spôsobom a týmito vyjadreniami primátor Zahorčák zneužil mestskú televíziu, ako aj ostatné mestské informačné kanály na svoju politickú propagandu, čo je v príkrom rozpore so zákonom vzhľadom na to, že mestské televízie podliehajú zákonným obmedzeniam zákazu vysielania politickej reklamy a majú povinnosť zabezpečiť nestrannosť vysielania," uviedla členka OZ Nové Michalovce Zuzana Harmanová Dobranská.



TV Mistral odmieta, že by išlo o politickú reklamu, s tým, že v príhovore nebola zmienka o akejkoľvek strane, členovi strany alebo kandidátovi a podanie na RVR označila za neadekvátne. Novoročný príhovor je podľa televízie osobným postojom primátora k vývoju a stavu mesta za uplynulý rok a všeobecne spoločenskej situácie predovšetkým v Michalovciach, ale aj v štáte. "Nikoho neoznačil ani nemenoval explicitne, ani negatívne, ani pozitívne. Popisuje situáciu, aká je pri zvládaní pandémie na Slovensku, čo obdobne verejne prezentovala nielen prezidentka SR, ale viackrát aj premiér, či už sebakriticky alebo kriticky, napríklad na adresu ministerstva hospodárstva," uviedla TV Mistral v stanovisku pre TASR. Konštatovala tiež, že priestor v spravodajskom bloku 7. januára dostali koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR Milan Potocký (OĽANO) a Miloš Svrček (Sme rodina).