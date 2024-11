Pre Ondrejský jarmok budú v Brezne dopravné obmedzenia

Brezno 25. novembra (TASR) - Pravá jarmočná atmosféra zavládne v Brezne, kde sa od 28. do 30. novembra uskutoční 534. ročník Ondrejského jarmoku. Na Slovensku patrí k najstarším a posledným v roku. Do mesta zavíta asi 240 trhovníkov z rôznych kútov Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska a dokonca aj Talianska. Informovala o tom breznianska radnica, ktorá upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s jeho konaním v centre mesta.



"Z dôvodu umiestnenia predajných stánkov budú miestne komunikácie v centre Brezna pre motoristov uzavreté. K obmedzeniu dopravy dôjde na viacerých uliciach. Hlavná cesta I/66 bude aj v čase konania jarmoku plne prejazdná," uviedlo mesto.



Od pondelňajšej polnoci do 1. decembra bude uzavreté parkovisko na severovýchodnej strane námestia, kde sa zložia kolotoče. Od 28. novembra v čase od 5.00 h do polnoci dôjde k uzávere miestnych komunikácií na Námestí gen. M. R. Štefánika, Ulici Boženy Němcovej a časti Malinovského ulice od križovatky s Laskomerského. Sprejazdnia ich opäť 30. novembra po 20.00 h. Mesto preto žiada majiteľov jednotlivých prevádzok, aby si zabezpečili zásobovanie do 27. novembra.



Na Ondrejskom jarmoku bude o 40 stánkov viac než vlani. Pribudne počet remeselníkov, ktorí ponúknu svoje výrobky, drevené, prútené, produkty z medu, arónie, nebudú chýbať keramika, bačovský riad, prírodná kozmetika, sirupy, handmade výrobky či medovníčky. Návštevníci si pochutia na tradičných jarmočných špecialitách a o zábavu sa postará ľudová hudba a Gazdovský dvor, ktorý vyrastie v mestskom parku pri kostole. Nebudú chýbať ukážky prípravy zabíjačkových špecialít, ktorých výrobu predvedú zástupcovia rumunského partnerského mesta Nadlak a dolnozemskí Slováci žijúci v Báčskom Petrovci v Srbsku.