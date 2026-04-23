DOŽIVOTNÝ ZÁKAZ ZA ALKOHOL: Nesmie jazdiť, auto ide v prospech štátu
Keďže sa vodič dopustil obdobného konania opakovane, išlo už o tretí prípad, Okresný súd v Trenčíne rozhodol o uložení trestu.
Autor TASR
Trenčín 23. apríla (TASR) - Na šesťmesačný podmienečný trest odňatia slobody a doživotný zákaz vedenia motorových vozidiel odsúdil trenčiansky okresný súd 44-ročného vodiča. Prišiel aj o motorové vozidlo, ktoré prepadlo v prospech štátu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodiča zastavila policajná hliadky v Trenčíne, v dychu mu namerala 1,21 promile alkoholu. „Keďže sa vodič dopustil obdobného konania opakovane, išlo už o tretí prípad, Okresný súd v Trenčíne rozhodol o uložení trestu. Súd mu uložil trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov s podmienečným odkladom, zároveň mu bol uložený zákaz požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok na dobu dvoch rokov,“ doplnila hovorkyňa.
Ako dodala, súčasne mu uložili trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na doživotie. Rozhodnutím súdu došlo aj k prepadnutiu veci, motorové vozidlo Nissan Navara prepadlo v prospech štátu.
