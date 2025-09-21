< sekcia Regióny
Pre opravu cesty obmedzia od pondelka dopravu na diaľnici D1 pri Ilave
Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
Autor TASR
Ilava 21. septembra (TASR) - Od pondelka (22. 9.) do piatka 3. októbra sa vodiči musia pripraviť na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v úseku Nemšová - Ilava. Dôvodom je oprava vozovky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Z dôvodu opravy vozovky bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 v kilometri 141,650 až 143,900,“ informovala hovorkyňa.
Oprava bude podľa nej zahŕňať odfrézovanie pôvodných asfaltových vrstiev a položenie nového asfaltu. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
„Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a sledovali aktuálnu dopravnú situáciu,“ uzavrela Krajčíková.
