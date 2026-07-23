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ÚHYN RÝB: Pre opravu elektrárne klesla hladina Laborca
O úplné vyhradenie hate požiadal SVP vlastník malej vodnej elektrárne z dôvodu opravy turbín a tyčí hrubých hrablíc na prívodnom kanáli.
Autor TASR
Strážske 23. júla (TASR) - Primátor Strážskeho Patrik Magdoško upozornil na stav rieky Laborec po výraznom znížení vodnej hladiny pre práce na plánovanej oprave malej vodnej elektrárne. Hladina nad haťou klesla približne o 2,5 metra. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) uviedol, že lokalitu monitoruje, lokálne zaznamenal aj úhyn prevažne menších rýb.
Podľa primátora zostala časť rýb po poklese hladiny uväznená v mlákach, preto samospráva podala podnet na odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Michalovce. Magdoško zároveň tvrdí, že mesto o zásahu nebolo informované ani nedalo súhlas na jeho realizáciu. „Ryby, ktoré tu zostali, sa prakticky varia. Nie je zabezpečená ich preprava do hlavného toku, ale zostali v týchto mlákach a hynú,“ uviedol Magdoško. Takýto postup označil za neprípustný.
O úplné vyhradenie hate požiadal SVP vlastník malej vodnej elektrárne z dôvodu opravy turbín a tyčí hrubých hrablíc na prívodnom kanáli. Predpokladané trvanie opráv je sedem až desať dní. Opravu zabezpečuje vlastník elektrárne, správca toku zabezpečil vyhradenie hate. „V čase znižovania hladiny vody Laborca vykonávali súbežne odlov rýb aj zástupcovia Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Strážske,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák. Záchranný odlov v miestach so zvýšeným výskytom menších jedincov zabezpečovali aj rybári. Ryby odlovovali v čo najkratšom čase a na prístupných miestach rieky.
Zo SVP uviedli, že o plánovanom vyhradení hate vopred informovali Okresný úrad Michalovce, aj miestnu organizáciu rybárskeho zväzu. Bežnú výšku hladiny na Laborci očakávajú približne do desať dní po ukončení opráv.
Podľa primátora zostala časť rýb po poklese hladiny uväznená v mlákach, preto samospráva podala podnet na odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Michalovce. Magdoško zároveň tvrdí, že mesto o zásahu nebolo informované ani nedalo súhlas na jeho realizáciu. „Ryby, ktoré tu zostali, sa prakticky varia. Nie je zabezpečená ich preprava do hlavného toku, ale zostali v týchto mlákach a hynú,“ uviedol Magdoško. Takýto postup označil za neprípustný.
O úplné vyhradenie hate požiadal SVP vlastník malej vodnej elektrárne z dôvodu opravy turbín a tyčí hrubých hrablíc na prívodnom kanáli. Predpokladané trvanie opráv je sedem až desať dní. Opravu zabezpečuje vlastník elektrárne, správca toku zabezpečil vyhradenie hate. „V čase znižovania hladiny vody Laborca vykonávali súbežne odlov rýb aj zástupcovia Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Strážske,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák. Záchranný odlov v miestach so zvýšeným výskytom menších jedincov zabezpečovali aj rybári. Ryby odlovovali v čo najkratšom čase a na prístupných miestach rieky.
Zo SVP uviedli, že o plánovanom vyhradení hate vopred informovali Okresný úrad Michalovce, aj miestnu organizáciu rybárskeho zväzu. Bežnú výšku hladiny na Laborci očakávajú približne do desať dní po ukončení opráv.