Pre opravu kanalizácie v Prešove dočasne uzavrú Kováčska ulica

Prešov 3. októbra (TASR) - Z dôvodu opravy kanalizácie bude dočasne uzavretá Kováčska ulica v Prešove. Obmedzenie potrvá v termíne od utorka (4. 10.) do utorka 11. októbra. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Z dôvodu opravy havarijného stavu kanalizácie vo vlastníctve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti špeciálnou bezvýkopovou metódou, vkladaním takzvaného 'rukávu', dôjde k celkovej uzávere Kováčskej ulice. Uzávera sa týka úseku od križovatky zo Slovenskou ulicou po križovatku s Hlavnou ulicou," uviedol Tomek.



Dopravná obslužnosť predmetnej lokality a priľahlých nehnuteľností bude zabezpečená dočasným zobojsmernením Slovenskej ulice, v úseku od križovatky so Špitálskou ulicou po križovatku so Slovenskou ulicou. Z dôvodu uvedenej zmeny organizácie dopravy dočasne nebude možné parkovať na predmetnom úseku Slovenskej ulice.



"V tejto súvislosti žiadame všetkých vodičov, aby pri jazde po Slovenskej ulici, v smere od Františkánskeho námestia na ulice Duklianska a Levočská, uprednostnili trasu po Metodovej ulici a následne po Konštantínovej ulici, čím dopomôžu k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky," dodal Tomek.