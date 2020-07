Na D1 pri Novom Meste nad Váhom obmedzia dopravu pre opravy

Nové Mesto nad Váhom 10. júla (TASR) – Oprava mostných záverov na diaľnici D1 pri Novom Meste nad Váhom obmedzí dopravu. Na dopravné obmedzenie sa musia motoristi pripraviť od soboty a potrvá do 2. augusta, informovala v piatok hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.



„NDS čiastočne uzavrie oba jazdné pásy diaľnice D1 pri Novom Meste nad Váhom v úseku km 105,000 – 106,300 na moste cez Rybnický potok," spresnila Žgravčáková.



Obmedzenie potrvá od soboty od 7:00 do 2. augusta do 18:00. „Mostné závery budeme opravovať súčasne v oboch jazdných pásoch po jednotlivých jazdných pruhoch. Práce budú realizované vždy v utorok, stredu a vo štvrtok. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu," dodala Žgravčáková.