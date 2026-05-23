Pre opravu obmedzia električkovú dopravu v Košiciach
Autor TASR
Košice 23. mája (TASR) - Električková doprava v Košiciach bude v nedeľu (24. 5.) dopoludnia dočasne obmedzená pre opravu trate na Ulici československej armády. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) informoval, že od 8.00 do 12.00 h bude vylúčená električková doprava v úseku OC Tip Top - Radnica Starého mesta.
Počas výluky budú električkové linky premávať po zmenených trasách. Linka 6 bude premávať v trase Botanická záhrada - Amfiteáter - Spoločenský pavilón - Staničné námestie. Linku 7 presmerujú na trasu Námestie Maratónu mieru - Radnica Starého mesta - Námestie osloboditeľov - Ryba. Linka 9 bude premávať v úseku Botanická záhrada - Amfiteáter - Spoločenský pavilón. DPMK zároveň zabezpečí náhradnú autobusovú dopravu linkou x6, ktorá bude premávať medzi zastávkami Amfiteáter a Havlíčkova v desaťminútových intervaloch.
