Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
< sekcia Regióny

Pre opravu obmedzia električkovú dopravu v Košiciach

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) informoval, že od 8.00 do 12.00 h bude vylúčená električková doprava v úseku OC Tip Top - Radnica Starého mesta.

Autor TASR
Košice 23. mája (TASR) - Električková doprava v Košiciach bude v nedeľu (24. 5.) dopoludnia dočasne obmedzená pre opravu trate na Ulici československej armády. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) informoval, že od 8.00 do 12.00 h bude vylúčená električková doprava v úseku OC Tip Top - Radnica Starého mesta.

Počas výluky budú električkové linky premávať po zmenených trasách. Linka 6 bude premávať v trase Botanická záhrada - Amfiteáter - Spoločenský pavilón - Staničné námestie. Linku 7 presmerujú na trasu Námestie Maratónu mieru - Radnica Starého mesta - Námestie osloboditeľov - Ryba. Linka 9 bude premávať v úseku Botanická záhrada - Amfiteáter - Spoločenský pavilón. DPMK zároveň zabezpečí náhradnú autobusovú dopravu linkou x6, ktorá bude premávať medzi zastávkami Amfiteáter a Havlíčkova v desaťminútových intervaloch.
.

Neprehliadnite

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

HRABKO: Poslanci nechcú, aby sa dalo referendom krátiť volebné obdobie