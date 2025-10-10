< sekcia Regióny
Pre opravu trate v košickej Barci vypravia náhradnú autobusovú linku
Električková linka 9 bude premávať iba po zastávku Spoločenský pavilón.
Autor TASR
Košice 10. októbra (TASR) - V úseku Spoločenský pavilón - Meteorová v Košiciach bude v sobotu (11. 10.) od 7.00 do 17.00 h premávať náhradná autobusová linka X9. Dôvodom je oprava električkovej trate v obratisku električiek v Barci. Informuje o tom Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) na sociálnej sieti.
Električková linka 9 bude premávať iba po zastávku Spoločenský pavilón. V smere na Námestie Maratónu mieru bude začínať v zastávke Kruhový objazd, Trieda SNP. Električky budú premávať podľa víkendového cestovného poriadku.
„Autobusová linka X9 bude zabezpečovať dopravu v úseku Spoločenský pavilón - Meteorová - Spoločenský pavilón. Zastavovať bude na električkovej zastávke Spoločenský pavilón v oboch smeroch, kde bude možné prestúpiť medzi autobusom a električkou,“ uvádza dopravný podnik s tým, že na zastávky Katastrálny úrad a Socha Jána Pavla II. nebude zachádzať.
Odchody linky X9 zo zastávky Meteorová budú v časoch o 7.00, 7.25, 7.45 h, a po 8.00 h každú hodinu o 12., 32. a 52. minúte.
Premávka električkovej linky 9 má byť v plnom rozsahu obnovená po ukončení prác. DPMK cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie na zastávkach, v mobilných aplikáciách aj na svojom webe.
