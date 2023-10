Pre opravu vozovky bude na R1 pri Hronskom Beňadiku čiastočná uzávera

Hronský Beňadik 27. októbra (TASR) - Od pondelka (30. 10.) od 7.00 h bude čiastočne uzavretá diaľnica R1 pri križovatke Hronský Beňadik v ľavom jazdnom páse v km 87,567 - 87,867 v pomalom jazdnom pruhu v smere z Banskej Bystrice do Bratislavy. Dôvodom je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) oprava vozovky.



Ako ďalej spoločnosť informuje, doprava bude vedená vo voľnom, rýchlom jazdnom pruhu. Obmedzenie potrvá do utorka (31. 10.) do 18.00 h.



NDS v tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Pripomína, že najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných je práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.