Pre opravu železničného priecestia budú v Kriváni dopravné obmedzenia

Kriváň 15. septembra (TASR) – Pre opravu železničného priecestia budú v centre obce Kriváň v Detvianskom okrese v najbližších dňoch dopravné obmedzenia. TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová s tým, že pre organizáciu dopravy v tomto úseku osadia dopravné značky.



Obec Kriváň na svojej oficiálnej webstránke občanov informuje o úplnej uzávere miestnej komunikácie v blízkosti železničného priecestia. Pripomína, že sa to týka železničného priecestia pri reštaurácii, ktorá je v blízkosti kruhovej križovatky. Keďže po ňom denne prechádzajú obyvatelia rodinných domov, na prechod využijú iné priecestie. To sa nachádza na začiatku Kriváňa, pri továrni, v smere od Detvy.



Hovorkyňa ŽSR ďalej uviedla, že rekonštrukciu budú robiť v dvoch častiach. Od 18. do 21. septembra budú práce cez deň od 7.30 do 17.45 h. V tomto čase podľa jej slov opravia priecestnú konštrukciu. V druhej časti od 26. septembra od 7.30 h do 28. septembra do 21.00 h. bude nepretržitá výluka. V tomto čase budú pracovníci asfaltovať spevnené plochy priecestia.