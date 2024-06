Pre opravy budú pri Krásne nad Kysucou dopravné obmedzenia

Krásno nad Kysucou 28. júna (TASR) - Motoristov na ceste I/11 pri Krásne nad Kysucou (okres Čadca) čakajú trojtýždňové dopravné obmedzenia. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), v úseku mosta v km 422,100 - 422,250 budú opravovať mostné závery.



"Mostné závery je nevyhnutné opraviť z dôvodu ich havarijného stavu," skonštatoval prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Podľa jeho slov by v prípade nerealizovania opravy bolo nutné v mieste porúch dlhodobo znížiť rýchlosť a prekryť poškodené mostné závery. Neskoršia výmena by si pritom vyžiadala vyššiu investíciu.



Dopravné obmedzenia začnú platiť v pondelok 1. júla od 7.00 h a potrvajú do 20. júla do 18.00 h. V prvej etape opravia mostné závery v pravom jazdnom pruhu v smere do Žiliny a v druhej etape v ľavom jazdnom pruhu v smere do Čadce. "Doprava bude vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu za použitia cestnej svetelnej signalizácie," upozornila NDS.