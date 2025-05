Pre opravy na moste VSS mesto posilňuje električkovú linku číslo 9

Košice 4. mája (TASR) - V súvislosti s obmedzeniami cestnej premávky v Košiciach na moste VSS dôjde od pondelka (5. 5.) k posilneniu električkovej linky číslo 9 na trase Nad jazerom - Železníky - Terasa - Námestie Maratónu mieru. Informovali o tom magistrát a Dopravný podnik mesta Košice (DPMK).



Posilnený bude interval električkových spojov počas školských dní - v čase rannej špičky (približne od 5.00 do 8.00 h) v smere zo sídliska Nad jazerom a v čase popoludňajšej špičky (14.30 - 16.30 h ) v smere na sídlisko Nad jazerom.



„Električkové linky č. 1 a č. 3 premávajúce do centra premávajú podľa platných cestovných poriadkov v rannej špičke s intervalom piatich minút, popoludní v smere Važecká s intervalom 7,5 minúty. Uvedené posilnenie bude v platnosti do konca školského roka, to znamená do 27. júna,“ uviedol DPMK vzhľadom na zvýšený dopyt zo strany cestujúcich.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzavrela od 26. apríla do 24. mája cestu I/16 v úseku mosta VSS nad železničnou traťou z dôvodu akútnych opráv, ktoré súvisia s poškodením mosta. Na mnohých úsekoch mesta to spôsobilo rozsiahle dopravné kolóny a komplikácie. Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka by posilnenie spojov malo pomôcť vyriešiť dopravnú situáciu na tomto úseku. „Sme presvedčení, že obyvatelia danej lokality vo väčšej miere využijú hromadnú dopravu, aby nemuseli čakať v kolónach. Žiaľ, aj napriek našej maximálnej snahe sme intervaly nedokázali zintenzívniť skôr, pretože sme ich zmenu a s tým súvisiace nasadenie väčšieho počtu vodičov museli najprv vyrokovať s odborármi v DPMK, následne pripraviť nový grafikon a zabezpečiť jeho zverejnenie,“ uviedol.