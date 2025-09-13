Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Regióny

Pre opravy podhľadu mosta vzniknú v Nitre dopravné obmedzenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Podjazd pod R1A bude neprejazdný aj 24. septembra. Spája centrum mesta Nitra s mestskou časťou Zobor.

Autor TASR
Nitra 13. septembra (TASR) - Podjazd v Nitre pod rýchlostnou cestou prvej triedy (R1A) medzi obchodným centrom v Brezovom hájiku a Zoborom bude v nedeľu (14. 9.) v čase od 12.00 do 18.00 h v oboch smeroch uzavretý pre chodcov aj vozidlá. Stane sa tak z dôvodu opravy podhľadu mosta. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podjazd pod R1A bude neprejazdný aj 24. septembra. Spája centrum mesta Nitra s mestskou časťou Zobor. „Vodiči aj chodci môžu využiť iné alternatívne trasy podľa uváženia, obchádzková trasa vyznačená nebude. Všetkých účastníkov cestnej premávky žiadame, aby plne rešpektovali dočasné dopravné značenie a zvlášť chodcov, aby nevstupovali do priestoru staveniska s cieľom skrátiť si cestu,“ doplnila polícia.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca