Pre opravy podhľadu mosta vzniknú v Nitre dopravné obmedzenia
Podjazd pod R1A bude neprejazdný aj 24. septembra. Spája centrum mesta Nitra s mestskou časťou Zobor.
Autor TASR
Nitra 13. septembra (TASR) - Podjazd v Nitre pod rýchlostnou cestou prvej triedy (R1A) medzi obchodným centrom v Brezovom hájiku a Zoborom bude v nedeľu (14. 9.) v čase od 12.00 do 18.00 h v oboch smeroch uzavretý pre chodcov aj vozidlá. Stane sa tak z dôvodu opravy podhľadu mosta. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Podjazd pod R1A bude neprejazdný aj 24. septembra. Spája centrum mesta Nitra s mestskou časťou Zobor. „Vodiči aj chodci môžu využiť iné alternatívne trasy podľa uváženia, obchádzková trasa vyznačená nebude. Všetkých účastníkov cestnej premávky žiadame, aby plne rešpektovali dočasné dopravné značenie a zvlášť chodcov, aby nevstupovali do priestoru staveniska s cieľom skrátiť si cestu,“ doplnila polícia.
