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Pre opustený paddleboard zasahujú na Draždiaku záchranné zložky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia prijala vo štvrtok popoludní oznámenie o náleze paddleboardu na hladine jazera.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 18. júna (TASR) - V bratislavskej Petržalke zasahujú pre opustený paddleboard na vodnej hladine jazera Veľký Draždiak všetky záchranné zložky. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek. Z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) pre TASR potvrdili, že pátrajú po pravdepodobne nezvestnej osobe.

Polícia prijala vo štvrtok popoludní oznámenie o náleze paddleboardu na hladine jazera. „Všetky záchranné zložky momentálne vykonávajú úkony na účel preverenia okolností daného nálezu,“ uviedol pre TASR Pecek.

Hasiči podľa hovorcu Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave Štefana Kočiho v súčasnosti prehľadávajú vodnú hladinu. „Príslušníci HaZZ asistujú príslušníkom Policajného zboru na jazere Veľký Draždiak pri pátraní po pravdepodobne nezvestnej osobe. Hasiči aktuálne prehľadávajú vodnú hladinu,“ uviedol pre TASR Koči.
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