Pre oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom bude obmedzená doprava

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Cesta bude uzavretá od 7.00 do 13.00 h.

Liptovský Mikuláš 8. mája (TASR) - Pre oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom bude v nedeľu 10. mája v Liptovskom Mikuláši úplne uzavretá Cesta hrdinov v celej dĺžke 2,3 kilometra od železničného priecestia po pamätník NKP Háj Nicovô. Ako TASR informovali z radnice, cesta bude uzavretá od 7.00 do 13.00 h.

Od nedele 18.00 h do 13. mája 20.00 h bude pre výkopové práce na realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky tiež úplne uzavretá Jilemnického ulica, jednosmerný úsek medzi Hurbanovou a Jánošíkovým nábrežím pred zdravotníckym zariadením. „Uzávery budú vyznačené prenosným značením,“ doplnili zo samosprávy.
