Pre oslavy budú vo Zvolene cez víkend dopravné obmedzenia

Zvolen 24. mája (TASR) - Pre oslavy 780. výročia obnovenia mestských privilégií Zvolena budú v meste počas posledného májového víkendu dopravné obmedzenia. TASR o tom v stredu informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Ako doplnil, v piatok (26. 5.) medzi 10.55 a 11.10 h bude obmedzená doprava v centre mesta. "Neprejazdné budú ulice J. Jesenského, J. Jiskru, V. P. Tótha, Ľ. Kubániho, M. R. Štefánika, T. G. Masaryka a Dobronivská cesta. Do jedného pruhu bude zúžená doprava na Kozáčekovej ulici," spresnil. Vodičov samospráva vyzýva, aby boli trpezliví a v ideálnom prípade sa vyhli prejazdu cez centrum mesta v spomínanom čase.



Podľa hovorcu od piatka 12.00 h do soboty (27. 5.) 23.00 h bude úplne uzatvorená západná strana Námestia SNP v úseku medzi ulicami Študentská a Ľudovíta Štúra. Dodal, že mesto umožní bezplatné parkovanie od piatka od 17.00 h do soboty do 12.00 h na viacerých plochách. Sú to parkovisko pri zimnom štadióne, v Jegorovových kasárňach, parkovisko pri Zvolenskom zámku a aj pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra.



Pri príležitosti osláv 780. výročia udelenia mestských výsad Zvolenu predstaví tamojší magistrát novú virtuálnu prezentáciu histórie mesta, prístupnú pre všetkých. Históriou Zvolena sprevádza vo virtuálnej prehliadke slovenský historik, publicista a mestský notár Juraj Bánik, ktorý sa narodil v roku 1818 a vydal aj prvú knihu o meste. Jeho postavu na videu stvárni zvolenský herec Vladimír Rohoň. Okrem toho zahrajú cez víkend vo Zvolene kapely, bude pokus o vytvorenie rekordu v počte ľudí, ktorí vytvoria živú reťaz pozdĺž mestských hradieb, a mnohé ďalšie sprievodné podujatia.