Pre osýpky vyhlásili v okrese Michalovce mimoriadnu situáciu

V Michalovciach bola dnes o 15.00 hodine vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu epidémie osýpok. Situácia sa začala zhoršovať koncom minulého týždňa, od piatku 6. 7. do nedele 8. 7. bolo v Michalovciach zaznamenaných 25 prípadov osýpok.

Na pokyn riaditeľky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR bol zvolaný krízový štáb, ktorí situáciu monitoruje. V tejto chvíli vieme povedať, že lôžka na infekčnom oddelení v michalovskej nemocnici nepostačujú. Jedná sa o pacientov vo veku od 0 do 54 rokov.

Zajtra ráno sa opäť stretne krízový štáb za účasti hlavného hygienika SR i hlavného lekára košického samosprávneho kraja. Viac informácií budeme mať po zasadnutí krízového štábu zajtra.

TASR o tom informovala Michaela Paulenová z Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR.

Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam

Michalovce 10. júla (TASR) – Pre osýpky vyhlásili v okrese Michalovce v utorok mimoriadnu situáciu. Platiť začala o 15.00 h. Po skončení krízového štábu to pre médiá uviedla prednostka Okresného úradu v Michalovciach Jana Cibereová.Ďalšie rokovanie krízového štábu bude podľa jej slov v stredu o 8.00 h za účasti hlavného hygienika SR Jána Mikasa. Ako ďalej uviedla, dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie bol veľký nárast pacientov chorých na osýpky, ktorý sa prejavil cez víkend v michalovskej nemocnici.doplnila.Ako TASR informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková, v epidémii v okrese Michalovce a Sobrance evidujú od začiatku mája k 9. júlu 161 prípadov osýpok, z toho 68 je laboratórne potvrdených. Najviac (89) ich zaznamenali v meste Michalovce a tiež v obci Drahňov (35), odkiaľ sa osýpky začali šíriť.priblížila.Primár infektologického oddelenia michalovskej nemocnice Štefan Zamba pre novinárov uviedol, že k utorkovému ránu mali 29 hospitalizovaných pacientov s touto diagnózou.poznamenal. Celkový počet hospitalizovaných bol podľa neho cez 140. Medzi nimi boli, ako ďalej uviedol, prevažne deti od 0 do 18 rokov.doplnil. Zamba spomenul, že priebeh ochorenia u nakazeného personálu bol relatívne priaznivý a nedošlo ku komplikáciám.Nemocnica podľa jeho ďalších slov zrealizovala viaceré opatrenia. V rámci ochrany personálu sa preočkoval kompletne celý. Vzhľadom na nárast počtu pacientov s osýpkami a obmedzenú kapacitu infektologického oddelenia koncom júna dočasne reprofilizovali niektoré lôžka.podotkol primár. V prípade ich ďalšieho nárastu by mali byť na ich príjem pripravené aj nemocnice v Košiciach či Prešove. Prísny zákaz návštev naďalej platí v celom areáli michalovskej nemocnice. Či sa to zmení, záleží podľa Zambu od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne.Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíria vzduchom - kvapôčkovou infekciou a infekčným aerosolom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo sa prenášajú aj nepriamo - predmetmi a rukami kontaminovanými výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Inkubačná doba, teda čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia, je osem až 15 dní, v priemere desať dní. ÚVZ dodáva, že najúčinnejšou prevenciou proti osýpkam je očkovanie.Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára. "priblížila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.Ochorenie u detí prebieha typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojoviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny. Na štvrtý až piaty deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi tri dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá desať až 14 dní. Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých. Imunita po prekonaní osýpok je celoživotná.zhrnula Račková.