Pre pacientov v bratislavských nemocniciach pripravili vianočnú večeru
Pre malých pacientov i personál je rovnako nachystané vyprážané rybie filé, zemiakový šalát, oblátky, med, ovocie a džús.
Autor TASR
Bratislava 24. decembra (TASR) - Bratislavské nemocnice pripravili pre pacientov na Štedrý deň vianočnú večeru. V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), Národnom onkologickom ústave (NOÚ), Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) i Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sa bude podávať ryba a zemiakový šalát. Pre ľudí s diétou je pripravená ľahšia alternatíva. Pacienti sa počas sviatkov môžu zúčastniť aj na svätej omši.
V NOÚ bude večera podávaná slávnostne so vianočnou výzdobou - vetvičkou ihličnanu a ozdobnou servítkou. „Pacienti bez diétnych obmedzení sa môžu tešiť na oplátky s medom, kapustnicu a vyprážané filé so zemiakovým šalátom bez majonézy. Pre pacientov s diétou bude pripravená zemiaková polievka a dusený losos so zemiakovou kašou. K štedrej večeri nebude chýbať ani sladká bodka - plnená roláda, pre diétnych pacientov v jemnejšej verzii s džemom,“ priblížila špecialistka pre PR NOÚ Mária Mühl. Pre pacientov so špeciálnymi diétnymi potrebami bude večera prispôsobená.
V ústave zároveň pre hospitalizovaných pacientov rozdávajú darčekové balíčky. „Na Štedrý deň príde zamestnancov, ktorí budú v službe, osobne pozdraviť riaditeľ nemocnice Tomáš Alscher a obdaruje ich domácimi koláčmi a poďakuje za ich prácu nielen počas celého roka, ale aj počas sviatkov,“ doplnila Mühl. Návštevné hodiny pre pacientov budú počas sviatkov predĺžené tak ako cez víkendy - od 14.00 do 19.00 h.
V NÚSCH rovnako pacientom odovzdali sladké balíčky, ktoré obsahujú oblátku, med, čerstvé ovocie a vianočné pečivo. Pre pacientov s tráviacimi ťažkosťami je namiesto vyprážanej ryby a zemiakového šalátu pripravená zemiaková kaša a pečené rybie filé a kompót. Návštevné hodiny sú podľa hovorkyne NÚSCH Sone Valášikovej štandardné, od 15.00 do 17.00 h. „Samozrejme, počas vianočných sviatkov je možné prísť za pacientmi aj mimo návštevných hodín,“ dodala. V UNB bude tradičné štedrovečerné jedlo bude podávané aj personálu.
Vianočná atmosféra je pripravená aj pre detských pacientov v NÚDCH. „Náš personál v nemocnici každý rok robí pre pacientov všetko, čo môže a čo mu daná situácia umožňuje, napríklad sestričky sa na večeru slávnostne oblečú, pripravia deťom darčeky, posedia si s nimi a podobne. Atmosféra počas Vianoc býva nezameniteľná, samozrejme, v rámci možností jednotlivých kliník aj zdravotného stavu detí. Napríklad na Klinike detskej hematológie a onkológie je atmosféra takmer rodinná, počas večere je spolu širšia rodina. Sviatočný večer trávia tak, ako je komu príjemnejšie - rodina na izbe alebo sa navečerajú spoločne v jedálni. Snažíme sa, aby deti v tomto čase boli čo najviac s rodinou,“ priblížila hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.
Pre malých pacientov i personál je rovnako nachystané vyprážané rybie filé, zemiakový šalát, oblátky, med, ovocie a džús. „Kapustnica bude súčasťou obedového menu. Pri prísnejších diétach podávame pečené rybie filé, zemiakovú kašu s maslom. Špecifické diéty podávame podľa stanoveného rozpisu povolených druhov potravín a denne ich pripravujeme niekoľko desiatok pre pacientov, ktorí ich majú zo zdravotných dôvodov indikované,“ dodala hovorkyňa. Ako uviedla, sväté omše počas Vianoc v nemocnici nie sú, ale duchovné služby sú vykonávané rovnako ako počas celého roka
