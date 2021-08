Pre opatrenia sa kladenie vencov počas osláv SNP v B. Bystrici skráti

Banská Bystrica 24. augusta (TASR) – Na oficiálnu časť tohtoročných celoštátnych osláv 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnia 29. augusta, sa dostane maximálne tisíc ľudí iba na pozvánky, najmä priami účastníci Povstania, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, najvyšší ústavní činitelia, predstavitelia diplomatických zastúpení v SR či zástupcovia politických strán. RTVS to odvysiela v priamom prenose.



Ako v utorok na tlačovej besede informovalo Múzeum SNP, na rozdiel od vlaňajška bude počas oficiálnej časti vytvorená iba jedna zóna v areáli, aj to iba pre pozvaných, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Po jej skončení sa okolo 13.00 h sa tam už dostane verejnosť tiež v počte maximálne tisíc ľudí. Jediný vstup bude od Kapitulskej ulice.



„Oslavy sa nesú v duchu obmedzení, ale snažíme sa zachovávať tradície. Rozhodli sme sa nedeliť ľudí na očkovaných, testovaných alebo tých, ktorí prekonali ochorenie. Ideme v režime 'základ', čo znamená maximálne možný počet návštevníkov hromadného podujatia tisíc,“ vysvetlil Dalibor Lesník z Múzea SNP.



Pandemické opatrenia poznačia i slávnostný akt kladenia vencov. „V spolupráci s protokolmi sme sa rozhodli skrátiť ho. Položí sa zhruba desať vencov, jeden z nich bude spoločný pre veľvyslanectvá, do ktorého ich zástupcovia vsadia ružu. K dnešnému dňu ich máme potvrdených 35," dodal Lesník s tým, že ďalšie vence položia strany, organizácie a združenia po skončení sa oficiálnej časti.



Oslavy SNP odštartujú 28. augusta o 19.00 h koncertom banskobystrickej Štátnej opery, počas ktorého ocenia osobnosti a organizácie podporujúce činnosť Múzea SNP za rok 2021. Program 29. augusta sa začne o 11.00 h preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR. Slávnostné zhromaždenie otvorí hymna v podaní speváka Reného Bošeľu a Vojenskej hudby Banská Bystrica a zaznejú príhovory najvyšších ústavných činiteľov. V popoludňajšom programe sú viaceré sprievodné aktivity a kultúrny program.