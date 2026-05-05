Pre plánované cvičenie uzavrú vojenský obvod Valaškovce
Autor TASR
Kamenica nad Cirochou 5. mája (TASR) - Vojenský obvod Valaškovce bude od 9. mája do 13. júna dočasne uzavretý pre verejnosť. Vstup civilného obyvateľstva, turistov aj cyklistov bude zakázaný na celom území obvodu vrátane lesnej účelovej komunikácie medzi obcami Vinné a Porúbka. Informuje o tom mesto Snina na základe oznámenia od Správy vojenského obvodu Valaškovce Ministerstva obrany SR.
Dôvodom je plánované cvičenie Ozbrojených síl SR, počas ktorého sa očakáva zvýšená aktivita, presuny vojsk a techniky do výcvikového priestoru a na palebné postavenia. Presuny budú prebiehať počas celého obdobia podľa potreby.
Správa vojenského obvodu vyzýva verejnosť, aby rešpektovala pokyny vojenskej polície a sprievodných vozidiel a z bezpečnostných dôvodov sa v uvedenom období v obvode nepohybovala. Žiada tiež, aby sa verejnosť, pokiaľ si presun vojsk alebo inú činnosť zaznamenáva na mobil alebo iné zariadenie, zdržala ich zdieľania a tiež šírenia nepravdivých komentárov.
Plánované majú aj presuny techniky na trase zo železničnej stanice v Kamenici nad Cirochou do výcvikového priestoru a späť, a to 10. a 15. mája, a medzi Vinným, vojenským obvodom a lokalitou Porúbka 11. a 15. mája. V dňoch 27. až 29. mája môže obyvateľstvo v priľahlých obciach počuť zvýšenú streľbu.
