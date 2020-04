Pre plánované výpadky príjmov Banská Štiavnic šetrí aj na mzdách

Banská Štiavnica 29. apríla (TASR) - Banskoštiavnická samospráva očakáva v dôsledku pandémie nového koronavírusu výpadky príjmov z mestského rozpočtu na úrovni približne 750.000 eur. Vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Banskej Štiavnici Kamila Lievajová uviedla, že preto pristúpili k viacerým úsporným opatreniam.



"Po prekonaní epidémie a mimoriadnej situácie je nám avizovaný výpadok na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Známe sú tri varianty, my počítame s prostrednou, kde očakávame výpadok 600.000 eur. Už teraz však predpokladáme aj výpadky na ostatných miestnych daniach," priblížila Lievajová.



Ide podľa jej slov najmä o daň z ubytovania, za záber verejného priestranstva, výpadky príjmov z parkovania, vstupného na kultúrne podujatia a premietania kina. "To sú tie základné výpadky, ktoré očakávame. Je to spolu okolo 750.000 eur," podotkla.



Okamžite po vypuknutí mimoriadnej situácie preto banskoštiavnická samospráva prijímala opatrenia. Z rezervného fondu mesta vyčlenili 60.000 eur na nákup ochranných pomôcok a dezinfekciu, ktorá sa vykonáva v meste. Z toho dôvodu museli zrušiť dve plánované investičné akcie, ktoré sa mali hradiť z rezervného fondu a to výstavbu chodníka na Ulicu Kolpašskú a projektovú dokumentáciu na Ulicu Dolná.



"Keďže nám vypadávajú príjmy, tak musíme krátiť aj výdavky. Hovoríme o tzv. viazaní výdavkov, čo znamená, akonáhle by sa situácia v príjmoch zmenila a prídu aj podielové alebo naše miestne dane, postupne sa tie viazané výdavky môžu uvoľňovať a môžu sa vracať späť do rozpočtu. Ak však tieto príjmy nebudú, výdavky zostanú viazané a nebudú sa realizovať," ozrejmila vedúca ekonomického oddelenia.



Vedenie mesta tiež podľa jej slov pristúpilo k znižovaniu miezd zamestnancov mesta o 20 percent, s výnimkou mestských policajtov a opatrovateliek. Takisto krátia výdavky vo viacerých oblastiach, napríklad na údržbu miestnych komunikácií, prevádzku plavárne, ktorá je aktuálne zatvorená, dotácie pre školy a školské zariadenia či dotácie z rozpočtu mesta v piatich oblastiach.