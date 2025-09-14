< sekcia Regióny
Pre počasie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji 14-krát
Zasahovali deviati príslušníci HaZZ z hasičských staníc Zvolen a Rimavská Sobota.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. septembra (TASR) - V súvislosti s aktuálnou poveternostnou situáciou zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji počas nedele celkom 14-krát. Ako informovala Júlia Zeleňáková z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici, najkritickejšia situácia bola v obci Lieskovec v okrese Zvolen.
„Príslušníci HaZZ odčerpávali vodu zo zaplavených pivníc a rodinných domov a odstraňovali popadané stromy z vozoviek,“ podotkla s tým, že zasahovali deviati príslušníci HaZZ z hasičských staníc Zvolen a Rimavská Sobota. Taktiež členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) Dobrá Niva, Lieskovec, Sielnica, Ladzany, Hriňová, Tisovec a DHZ mesta Zvolen.
