Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. september 2025Meniny má Ľudomil
< sekcia Regióny

Pre počasie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji 14-krát

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Zasahovali deviati príslušníci HaZZ z hasičských staníc Zvolen a Rimavská Sobota.

Autor TASR
Banská Bystrica 14. septembra (TASR) - V súvislosti s aktuálnou poveternostnou situáciou zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji počas nedele celkom 14-krát. Ako informovala Júlia Zeleňáková z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici, najkritickejšia situácia bola v obci Lieskovec v okrese Zvolen.

Príslušníci HaZZ odčerpávali vodu zo zaplavených pivníc a rodinných domov a odstraňovali popadané stromy z vozoviek,“ podotkla s tým, že zasahovali deviati príslušníci HaZZ z hasičských staníc Zvolen a Rimavská Sobota. Taktiež členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) Dobrá Niva, Lieskovec, Sielnica, Ladzany, Hriňová, Tisovec a DHZ mesta Zvolen.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek