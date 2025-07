Pre počasie je naďalej vyhlásených 34 mimoriadnych situácií

Gelnica 11. júla (TASR) - Na Slovensku je vplyvom nepriaznivého počasia zo začiatku tohto týždňa vyhlásených aktuálne 34 mimoriadnych situácií v obciach a mestách, pričom situácia je stabilizovaná. Na piatkovej tlačovej konferencii v Gelnici o tom informoval štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Michal Kaliňák s tým, že zároveň predĺžili termín na refundáciu nákladov na vykonané záchranné práce do 23. júla. Aktivovaná bola humanitárna pomoc aj pomoc v zmysle zákona o civilnej ochrane.



Podľa prednostu Okresného úradu (OÚ) Gelnica Antona Bašniara nie je dôvod, aby sa samosprávy či fyzické osoby obávali, že im nebudú preplatené záchranné práce počas trvania mimoriadnej situácie. Pripomenul, že pomoc pre občanov komunikujú jednotlivé samosprávy.







„Naši terénni pracovníci spolu s OÚ obiehajú občanov, ktorí sú nahlásení. Humanitárna pomoc je do výšky 1500 eur na jednu rodinu a domácnosť. Dnes máme 138 individuálnych žiadostí a 40 boli už peniaze rozposlané alebo sú na ceste,“ spresnil riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.



Pomoc možno využiť aj prostredníctvom zákona o civilnej ochrane. „Poskytnúť možno jednorazovú finančnú výpomoc osobe, ktorá príde o svoj majetok, nehnuteľnosť, obydlie. V prípade strhnutia strechy rodinného domu by mala byť výška pomoci do 15.000 eur,“ dodal Bašniar.



Podľa jeho slov je už kritická infraštruktúra zabezpečená. Všetky cesty a železnice sú sprejazdnené a v rámci celého okresu je zabezpečená aj dodávka elektrickej energie, pitnej či teplej vody.



Kaliňák tvrdí, že krízové riadenie okrem iného poskytlo materiálno-technickú pomoc a pripravené bolo aj núdzové bývanie, ktoré však napokon nebolo potrebné.







Zároveň apeluje na starostov a primátorov, aby cez okresné úrady čo najskôr poskytli informácie o škodách, aby ich mohli verifikovať. Avizoval, že následne by o prvej finančnej pomoci mohla vláda rozhodnúť v auguste. Dodal tiež, že peniaze bude uvoľňovať priebežne.



Situáciu okrem iného konzultovali aj so Slovenskou asociáciou poisťovní. Podľa neho sa dohodli, že poisťovne budú prednostne riešiť poistné udalosti v dôsledku víchrice. „Zároveň niektoré poisťovne avizujú pomôcť zálohovou platbou - teda ešte skôr, ako sa celá poistná udalosť vyrieši,“ informoval. MV SR komunikovalo aj s envirorezortom a so správcami povodní, keďže časť škôd bola podľa Kaliňáka spôsobená popadanými stromami, čo ohrozuje aj samotné vodné toky.