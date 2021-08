Bratislava pre podujatie Víno pod hviezdami v Pezinku posilní dopravu

Bratislava 4. augusta (TASR) - Bratislavská integrovaná doprava (BID) posilní v súvislosti s víkendovým podujatím Víno pod hviezdami v Pezinku regionálnu dopravu. Týka sa to liniek 520 a 522, pričom posilové spoje zastavia na všetkých zastávkach uvedených liniek. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa BID ako organizátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



"Počas najbližšieho víkendu sa bude v pezinských vinohradoch konať podujatie Víno pod hviezdami 2021. Aby sa návštevníci podujatia dostali domov verejnou dopravou, bude v noci zo 6. na 7. augusta a tiež zo 7. na 8. augusta vedená posilová doprava na regionálnych autobusových linkách číslo 520 a 522," priblížila Vozárová.



Posilové spoje budú odchádzať zo zastávky Pezinok, sídl. Sever. Premávať budú o 22.35 h s ukončením na železničnej stanici Pezinok (možnosť prestupu na vlaky na smery Bratislava a Trnava), o 23.35 h so zachádzkou cez železničnú stanicu Pezinok (možnosť prestupu na vlak smer Trnava) a s ukončením v Bratislave na AS Mlynské Nivy a o 1.05 h s ukončením v Bratislave na AS Mlynské Nivy.



BID pripomína, že na posilových spojoch platia štandardné tarifné a prepravné podmienky IDS BK.