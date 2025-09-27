Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pre podzemný únik plynu museli z bytového domu evakuovať desiatky ľudí

Na snímke hasičské autá stoja pred panelákom. Foto: TASR/Miroslav Košírer

Autor TASR
Snina 27. septembra (TASR) - Pre podzemný únik plynu museli z bytového domu na Palárikovej ulici v Snine evakuovať desiatky ľudí. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove informoval, že udalosť im nahlásili krátko pred 14.00 h.

Operačný dôstojník uviedol, že bytový dom, v blízkosti ktorého bolo cítiť plyn, nebol pritom na plyn vôbec napojený a nachádzali sa v ňom len plynové bomby pri sporákoch. Technik SPP na mieste zistil, že ide o podzemný únik plynu.

Hasičská jednotka zo Sniny z priľahlej bytovky evakuovala približne 30 až 35 ľudí. Privolaný technik SPP uzatvoril okruh a pracuje na odstránení poruchy,“ uviedol operačný dôstojník s tým, že udalosť si nevyžiadala zranenia.
