Pre podzemný únik plynu museli z bytového domu evakuovať desiatky ľudí
Autor TASR
Snina 27. septembra (TASR) - Pre podzemný únik plynu museli z bytového domu na Palárikovej ulici v Snine evakuovať desiatky ľudí. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove informoval, že udalosť im nahlásili krátko pred 14.00 h.
Operačný dôstojník uviedol, že bytový dom, v blízkosti ktorého bolo cítiť plyn, nebol pritom na plyn vôbec napojený a nachádzali sa v ňom len plynové bomby pri sporákoch. Technik SPP na mieste zistil, že ide o podzemný únik plynu.
„Hasičská jednotka zo Sniny z priľahlej bytovky evakuovala približne 30 až 35 ľudí. Privolaný technik SPP uzatvoril okruh a pracuje na odstránení poruchy,“ uviedol operačný dôstojník s tým, že udalosť si nevyžiadala zranenia.
