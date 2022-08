Pre pohreb kardinála J. Tomka v Košiciach môže byť nápor na cestách

Košice 12. augusta (TASR) - Polícia v súvislosti s poslednou rozlúčkou so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom v Košiciach nepristúpi k realizácii mimoriadnych dopravných opatrení. Upozorňuje však, že na cestách bude zvýšený pohyb a môžu sa tvoriť aj kolóny. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Mesto Košice odhaduje, že prísť môže približne 100 autobusov s pútnikmi z celého Slovenska. Podľa aktualizovaných informácií budú autobusy prichádzať na autobusovú stanicu, kde ľudí vyložia. "Veriaci sa presunú pešo cez Mestský park a Mlynskú ulicu priamo k Dómu sv. Alžbety, čo je pešou chôdzou približne desať minút pri prekonaní vzdialenosti 750 metrov. Dobrovoľníci budú ľudí usmerňovať už od ich príchodu na autobusovú stanicu a nasmerujú ich do centra mesta," povedal pre TASR hovorca mesta Dušan Tokarčík s tým, že všetky autobusy, ktoré dovezú účastníkov poslednej rozlúčky, budú smerované ku Košickej futbalovej aréne.



Pre osobnú automobilovú dopravu je pripravené záchytné parkovisko pri Steel Aréne. "Ani odtiaľ to veriaci nemajú ďaleko, prejsť musia 1100 metrov, čo im potrvá približne 14 minút," dodal.



Hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Petrušová pre TASR potvrdila, že v najbližších dňoch pre pohrebné obrady neplánujú posilniť spoje či zaviesť špeciálnu linku, prípadne kyvadlovú dopravu. Premávať budú podľa platného cestovného poriadku.



Tým, ktorí na poslednú rozlúčku prídu osobnými autami, odporúča polícia využiť práve parkovacie domy, prípadne parkoviská pred obchodnými centrami. Podľa Ivanovej tak môžu predísť kolíziám na parkoviskách pred obytnými blokmi, ako aj konfliktom s rezidentmi.



Polícia zároveň upozorňuje širokú verejnosť, ktorá bude smerovať na miesto poslednej rozlúčky, aby rešpektovala pokyny organizátorov, ale i policajtov, ktorí ich navedú a usmernia na najkratšiu trasu do Dómu sv. Alžbety, kde sa uskutočnia pohrebné obrady. Pripomína, že priestory katedrály budú prioritne vyčlenené pre cirkevných hodnostárov a delegácie. Apeluje aj na zvýšenú opatrnosť v súvislosti s prípadnými vreckovými zlodejmi.



Tomko bol najstarším členom kardinálskeho zboru a jediným slovenským kardinálom. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok (8. 8.) vo svojom byte v Ríme. Pochovaný bude v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku. Veriaci sa s ním v dóme budú môcť rozlúčiť od nedele (14. 8.). Omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v utorok (16.8.) so začiatkom o 11.00 h.