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Pre pohyb kostola chcú územie v Horných Opatovciach odvodniť
K dôvodom pohybu pôdy v území sa podľa Mokroša už vyjadrili viacerí odborníci.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 30. júla (TASR) - V okolí kostola sv. Vavrinca v Horných Opatovciach pribudli v uplynulých týždňoch dva nové vrty. Ich merania majú pomôcť lepšie monitorovať smer pohybu pôdy v okolí kostola, ktorý má nepriaznivý vplyv aj na stav tunajšieho kostola. Jeho správca občianske združenie (OZ) Horné Opatovce avizuje, že na základe dohody viacerých strán by sa mali v okolí kostola realizovať opatrenia v podobe vyhĺbenia rigola, ktorý má pomôcť odvádzať vodu z územia.
Zástupca vlastníka kostola, ktorým je Spoločenstvo urbáru pozemkové spoločenstvo Horné Opatovce, Alojz Mokroš pre TASR priblížil, že nové vrty doplnili už predchádzajúce dva vrty, ktoré tu realizovali pred dvomi rokmi. Merania z nich ukázali, že tunajšia pôda je v pohybe a za tri mesiace sa posunula o päť milimetrov. „Je to asi 40 metrov od stavby, tým pádom bola posunutá aj stavba. Je to vidieť aj na povrchu rôznymi bubnami, kde tá voda tečie,“ podotkol. Profesionálne aj amatérske merania prebehli v území podľa jeho slov už aj skôr, prvé vrty pomohli zistiť, že pohyb pôdy v území naďalej pokračuje.
K dôvodom pohybu pôdy v území sa podľa Mokroša už vyjadrili viacerí odborníci. Konečná správa krajských pamiatkarov podľa jeho slov konštatuje, že jedným z dôvodov sú aj okolité skládky. „Okrem toho je táto oblasť zaznačená aj na mape zosuvov,“ podotkol s tým, že svoje môže zohrávať aj počasie. Problémom je však podľa jeho slov aj potok vedúci cez park pri kostole, ktorý bol kedysi zasypaný. Kým zvyšné dva potoky zaznačené aj na starých mapách obce boli upravené a odvedené mimo skládok, potok vedúci stredom dediny bol zamlčaný pod zemou, kde boli osadené veľké betónové rúry.
Kostol pripomínajúci voľakedajšiu obec Horné Opatovce je v súčasnosti v havarijnom stave. Predsedníčka OZ Horné Opatovce Mária Kadlecová uviedla, že problémom sú najmä praskajúce steny, opadávajúce kusy muriva a omietky. „Kostol sa hýbe dosť radikálne, vidieť to nielen na meraniach, ale aj na nosných stĺpoch, z ktorých opadáva omietka,“ poznamenala. Interiér kostola, ktorý je tiež národnou kultúrnou pamiatkou, už nie je preto pre návštevníkov prístupný. Kostol je obohnaný pletivom, ktoré sem dalo osadiť Mesto Žiar nad Hronom. Podujatia, ktoré tu združenie pravidelne organizuje, sa tak konajú v okolí kostola.
Aktuálna situácia bola predmetom aj minulotýždňového stretnutia, na ktorom sa okrem zástupcov združenia zúčastnili aj zástupcovia samosprávy, geodeta a žilinskej spoločnosti T+T, ktorá v okolí prevádzkuje skládky. Prednosta mestského úradu v Žiari nad Hronom Martin Majerník uviedol, že zo stretnutia vzišli dielčie opatrenia, nakoľko ešte nie sú kompletné výsledky z meraní. Nové vrty budú podľa jeho slov kontrolované v mesačných intervaloch a vyhodnocované v priebehu budúceho roka. Spomínané opatrenia podľa jeho slov pozostávajú z odvodnenia časti pozemku pomocou odvodňovacieho rigola, ktorý bude napojený na už existujúci odvodňovací kanál, ktorý navyše prehĺbia. Realizátorom tohto opatrenia, ktoré má zamedziť vsakovaniu spodnej vody, majú byť podľa Majerníka Technické služby, a. s..
Zástupca vlastníka kostola, ktorým je Spoločenstvo urbáru pozemkové spoločenstvo Horné Opatovce, Alojz Mokroš pre TASR priblížil, že nové vrty doplnili už predchádzajúce dva vrty, ktoré tu realizovali pred dvomi rokmi. Merania z nich ukázali, že tunajšia pôda je v pohybe a za tri mesiace sa posunula o päť milimetrov. „Je to asi 40 metrov od stavby, tým pádom bola posunutá aj stavba. Je to vidieť aj na povrchu rôznymi bubnami, kde tá voda tečie,“ podotkol. Profesionálne aj amatérske merania prebehli v území podľa jeho slov už aj skôr, prvé vrty pomohli zistiť, že pohyb pôdy v území naďalej pokračuje.
K dôvodom pohybu pôdy v území sa podľa Mokroša už vyjadrili viacerí odborníci. Konečná správa krajských pamiatkarov podľa jeho slov konštatuje, že jedným z dôvodov sú aj okolité skládky. „Okrem toho je táto oblasť zaznačená aj na mape zosuvov,“ podotkol s tým, že svoje môže zohrávať aj počasie. Problémom je však podľa jeho slov aj potok vedúci cez park pri kostole, ktorý bol kedysi zasypaný. Kým zvyšné dva potoky zaznačené aj na starých mapách obce boli upravené a odvedené mimo skládok, potok vedúci stredom dediny bol zamlčaný pod zemou, kde boli osadené veľké betónové rúry.
Kostol pripomínajúci voľakedajšiu obec Horné Opatovce je v súčasnosti v havarijnom stave. Predsedníčka OZ Horné Opatovce Mária Kadlecová uviedla, že problémom sú najmä praskajúce steny, opadávajúce kusy muriva a omietky. „Kostol sa hýbe dosť radikálne, vidieť to nielen na meraniach, ale aj na nosných stĺpoch, z ktorých opadáva omietka,“ poznamenala. Interiér kostola, ktorý je tiež národnou kultúrnou pamiatkou, už nie je preto pre návštevníkov prístupný. Kostol je obohnaný pletivom, ktoré sem dalo osadiť Mesto Žiar nad Hronom. Podujatia, ktoré tu združenie pravidelne organizuje, sa tak konajú v okolí kostola.
Aktuálna situácia bola predmetom aj minulotýždňového stretnutia, na ktorom sa okrem zástupcov združenia zúčastnili aj zástupcovia samosprávy, geodeta a žilinskej spoločnosti T+T, ktorá v okolí prevádzkuje skládky. Prednosta mestského úradu v Žiari nad Hronom Martin Majerník uviedol, že zo stretnutia vzišli dielčie opatrenia, nakoľko ešte nie sú kompletné výsledky z meraní. Nové vrty budú podľa jeho slov kontrolované v mesačných intervaloch a vyhodnocované v priebehu budúceho roka. Spomínané opatrenia podľa jeho slov pozostávajú z odvodnenia časti pozemku pomocou odvodňovacieho rigola, ktorý bude napojený na už existujúci odvodňovací kanál, ktorý navyše prehĺbia. Realizátorom tohto opatrenia, ktoré má zamedziť vsakovaniu spodnej vody, majú byť podľa Majerníka Technické služby, a. s..