Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. jún 2026Meniny má Melánia
< sekcia Regióny

Pre pokles výdatnosti vodných zdrojov vyhlásili v Brezne opatrenia

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Opatrenia sú prijaté s cieľom zabezpečiť plynulú a bezpečnú dodávku pitnej vody pre obyvateľov a všetkých žiada o dôsledné dodržiavanie uvedených obmedzení a zodpovedné hospodárenie s pitnou vodou.

Autor TASR
Brezno 30. júna (TASR) - Z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov vyhlásilo mesto Brezno regulačné opatrenia pri dodávke pitnej vody z verejného vodovodu. Obyvateľov o tom informovalo v utorok prostredníctvom sociálnej siete s tým, že tak urobilo na základe požiadavky prevádzkovateľa vodovodnej siete a vodných zdrojov na území mesta.

„Mesto Brezno s okamžitou platnosťou nariaďuje regulačné opatrenia pri používaní pitnej vody z verejného vodovodu. S účinnosťou do odvolania sa zakazuje používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie ihrísk a záhrad, napúšťanie a dopĺňanie bazénov, nádrží a kúpalísk i umývanie motorových vozidiel,“ uviedla radnica.

Ako dodala, uvedené opatrenia sú prijaté s cieľom zabezpečiť plynulú a bezpečnú dodávku pitnej vody pre obyvateľov a všetkých žiada o dôsledné dodržiavanie uvedených obmedzení a zodpovedné hospodárenie s pitnou vodou.
.

Neprehliadnite

VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský

Podoba vysvedčení sa postupne vyvíjala a dlho nemala jednotnú formu

Program 16-finále MS v noci z utorka 30. júna na stredu 1. júla

SHMÚ: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov