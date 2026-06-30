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Pre pokles výdatnosti vodných zdrojov vyhlásili v Brezne opatrenia
Opatrenia sú prijaté s cieľom zabezpečiť plynulú a bezpečnú dodávku pitnej vody pre obyvateľov a všetkých žiada o dôsledné dodržiavanie uvedených obmedzení a zodpovedné hospodárenie s pitnou vodou.
Autor TASR
Brezno 30. júna (TASR) - Z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov vyhlásilo mesto Brezno regulačné opatrenia pri dodávke pitnej vody z verejného vodovodu. Obyvateľov o tom informovalo v utorok prostredníctvom sociálnej siete s tým, že tak urobilo na základe požiadavky prevádzkovateľa vodovodnej siete a vodných zdrojov na území mesta.
„Mesto Brezno s okamžitou platnosťou nariaďuje regulačné opatrenia pri používaní pitnej vody z verejného vodovodu. S účinnosťou do odvolania sa zakazuje používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie ihrísk a záhrad, napúšťanie a dopĺňanie bazénov, nádrží a kúpalísk i umývanie motorových vozidiel,“ uviedla radnica.
Ako dodala, uvedené opatrenia sú prijaté s cieľom zabezpečiť plynulú a bezpečnú dodávku pitnej vody pre obyvateľov a všetkých žiada o dôsledné dodržiavanie uvedených obmedzení a zodpovedné hospodárenie s pitnou vodou.
„Mesto Brezno s okamžitou platnosťou nariaďuje regulačné opatrenia pri používaní pitnej vody z verejného vodovodu. S účinnosťou do odvolania sa zakazuje používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie ihrísk a záhrad, napúšťanie a dopĺňanie bazénov, nádrží a kúpalísk i umývanie motorových vozidiel,“ uviedla radnica.
Ako dodala, uvedené opatrenia sú prijaté s cieľom zabezpečiť plynulú a bezpečnú dodávku pitnej vody pre obyvateľov a všetkých žiada o dôsledné dodržiavanie uvedených obmedzení a zodpovedné hospodárenie s pitnou vodou.