Pre policajtov v Trnave vyčlenili v meste 13 nájomných bytov

Snímka z nájomného bytu po skončení tlačovej konferencie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a primátora Trnavy Petra Bročku na tému Spolupráca so samosprávami v oblasti poskytovania služobného ubytovania príslušníkom policajného zboru. V Trnave 28. apríla 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 28. apríla (TASR) - Pre policajtov vyčlenili v Trnave 13 nájomných bytov. Deväť je pripravených do užívania hneď, ďalšie štyri budú k dispozícii do konca roka. Byty sú jedno- až trojizbové, nachádzajú sa v siedmich lokalitách mesta. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a primátor Trnavy Peter Bročka. Policajti chýbajú na Slovensku najviac v Bratislavskom a Trnavskom kraji.“ zdôraznil Šutaj Eštok. Avizoval, že do konca týždňa budú odovzdané ďalšie byty na východe Slovenska.“ doplnil. Apeloval aj na ďalšie samosprávy, aby ponúkli svoje byty pre policajtov.Bročka ozrejmil, že v Trnave chýba približne desať príslušníkov pohotovostnej motorizovanej jednotky.“ spresnil. Ide podľa jeho slov o vyčlenenie necelých dvoch percent bytového fondu v záujme zvýšenia bezpečnosti. Byty sa budú poskytovať najskôr na tri roky, možné bude aj následné predĺženie nájmu. Šutaj Eštok i Bročka počas tlačovej konferencie opakovane ocenili spoluprácu medzi ministerstvom a mestom.