Pre poplašné správy o bombách na košických súdoch obvinili dvoch mužov

Košice 11. novembra (TASR) - Z pokračovacieho zločinu šírenia poplašnej správy obvinila polícia 47-ročného Košičana a 43-ročného muža z okresu Košice-okolie. V prípade ide o dve telefonické nahlásenia údajnej bomby na košickom súde z utorka (9. 11.) a z 28. septembra. Oboch podozrivých zadržali policajti v utorok večer, informovala vo štvrtok košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený mladší muž požiadal staršieho, aby 28. septembra zavolal na tiesňovú linku 112 a povedal, že na košickom súde je bomba. Starší obvinený s tým súhlasil a podľa inštrukcií tak aj urobil.



„Rovnaký scenár sa zopakoval aj v utorok v ranných hodinách, keď obvinený 47-ročný muž na požiadanie mladšieho z obvinených telefonicky oznámil na tiesňovú linku 112, že bomba vybuchne na súde v Košiciach,“ uviedla Mésarová.



Polícia v oboch prípadoch po prijatí oznámenia vykonala potrebné opatrenia smerujúce k evakuácii osôb z objektov košických súdov. Pyrotechnické prehliadky objektov súdov sa skončili s negatívnym výsledkom.



„Obvinené osoby svojím konaním úmyselne spôsobili vážne znepokojenie obyvateľstva daného miesta a vážnu poruchu v činnosti štátneho orgánu so spôsobenou škodou v celkovej predbežnej výške takmer 31.000 eur, pričom utorkovým zásahom záchranných zložiek na mieste vznikla Ministerstvu vnútra SR škoda, ktorá doposiaľ nebola presne vyčíslená,“ konštatovala hovorkyňa.



Mladšieho z obvinených umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho vzatie do väzby. Starší muž je stíhaný na slobode. Za uvedený skutok hrozí obom po dokázaní viny trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Bližšie okolnosti, motív konania i celkový rozsah spôsobených škôd sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.