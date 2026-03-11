< sekcia Regióny
Pre pôrodnicu v Humennom darovalo vlani materské mlieko 41 matiek
Autor TASR
Humenné 11. marca (TASR) - Pre predčasne narodené deti v nemocnici v Humennom darovalo počas minulého roka materské mlieko 41 matiek. Celkovo spracovali 85,8 litra mlieka. Ako TASR informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková, ide o mierny nárast oproti roku 2024, keď darovalo mlieko 37 žien a spracovali 84 litrov.
„Snažíme sa, aby nedonosené dieťa malo predovšetkým mlieko od vlastnej matky, pretože materské mlieko obsahuje všetky potrebné živiny, protilátky a bioaktívne látky, ktoré podporujú optimálny rast a vývoj detí. Pre dieťa je najlepšie, ak môže byť dojčené, prípadne je kŕmené čerstvo odstriekaným materským mliekom,“ vysvetlila primárka neonatologického oddelenia Mária Vasilová.
Doplnila, že pre predčasne narodené deti má materské mlieko aj významnú ochrannú funkciu a pomáha znižovať riziko závažných ochorení. „V prípadoch, keď matka nemá dostatok mlieka, využívame u nedonosených detí darované ženské mlieko, ktoré prechádza povinným spracovaním - pasterizáciou. Darované ženské mlieko pomáha chrániť predčasniatka pred závažnými komplikáciami, kým sa úspešne rozbehne laktácia ich vlastnej matky,“ dodala primárka.
Materské mlieko môže darovať zdravá dojčiaca žena, ktorá má jeho nadbytok. Dieťa darkyne nesmie byť staršie ako šesť mesiacov. Darcovstvo si vyžaduje vstupné zdravotné vyšetrenia vrátane testovania krvi a ďalších skríningov. Matka zároveň nesmie fajčiť, užívať alkohol ani drogy a nesmie trpieť závažným chronickým ochorením. Materské mlieko získané od darkýň je následne spracované a distribuované podľa prísnych hygienických a bezpečnostných štandardov.
