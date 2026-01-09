Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Premávku liniek bratislavskej MHD 4, 47 a 9 obnovili

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Martin Baumann

Dôvodom je porucha napájania na Krížnej.

Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Premávku električiek liniek bratislavskej MHD 4 a 9 a trolejbusov linky 47 už obnovili po pôvodných trasách. Informuje o tom na svojom webe Dopravný podnik Bratislava (DPB). Linky pre poruchu napájania na Krížnej premávali v piatok ráno odklonenou trasou.

Nasadené boli aj autobusové náhradné linky X4 a X9.
