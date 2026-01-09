< sekcia Regióny
Premávku liniek bratislavskej MHD 4, 47 a 9 obnovili
Dôvodom je porucha napájania na Krížnej.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 9. januára (TASR) - Premávku električiek liniek bratislavskej MHD 4 a 9 a trolejbusov linky 47 už obnovili po pôvodných trasách. Informuje o tom na svojom webe Dopravný podnik Bratislava (DPB). Linky pre poruchu napájania na Krížnej premávali v piatok ráno odklonenou trasou.
Nasadené boli aj autobusové náhradné linky X4 a X9.
