Pre poškodenú cestu v Prednej Hore nepodal výpoveď žiadny zamestnanec

Predná Hora 15. novembra (TASR) – Referát personalistiky a miezd Odborného liečebného ústavu psychiatrického (OLÚP) Predná Hora doposiaľ neeviduje žiadnu výpoveď zo strany zamestnancov z dôvodu následkov poškodenia a neprejazdnosti prístupovej komunikácie II/531 od Muráňa. TASR o tom informovala referentka marketingu a vzdelávania OLÚP Lucia Oravec Koreňová.



„Zamestnanci danú situáciu akceptovali a prispôsobili sa, aj napriek tomu, že strata času na ceste do práce je o polovicu vyššia. Z dôvodu bezpečnosti väčšina pracovníkov využíva na prepravu skôr súkromné motorové vozidlá,“ uviedla Oravec Koreňová.



Ako pokračovala, autobusová doprava na ceste Muráň – Poprad, teda z druhej strany, funguje v obmedzenom režime. „Motiváciou pre celú organizáciu je aktívny prístup vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktoré nás pravidelne informuje o situácii a aktivitách pri rekonštrukciách oboch ciest. Na druhej strane budeme vo veľkom ohrození pri zabezpečení chodu organizácie a poskytovaní služieb, ak by sa situácia nezmenila. Preto veríme, že všetky práce budú uskutočnené v stanovených termínoch,“ podotkla referentka.



Dopravné obmedzenie však podľa nej nemalo žiadny vplyv na prijímanie pacientov. „Dodávatelia služieb danú situáciu taktiež akceptovali a na základe dlhoročných vzťahov využívajú dostupné komunikácie bez komplikácií,“ konkretizovala Oravec Koreňová.



Úsek cesty Muráň – Predná Hora poškodili koncom júna intenzívne prívalové zrážky. Odvtedy je úplne uzatvorený pre dopravu a náhradná obchádzková trasa vedie cez Národný park Muránska planina. Určená je však len obyvateľom regiónu a cesta cez ňu trvá podstatne dlhšie než po riadnej komunikácii. Aj z tohto dôvodu podľa informácií OLÚP niektorí zamestnanci pôvodne zvažovali podanie výpovede.



BBSK chcel najprv poškodenú cestu aspoň v jednom jazdnom pruhu sprejazdniť do začiatku zimy. Pre viaceré komplikácie sa však práce na oprave komunikácie rozbehli neskôr, ako sa plánovalo, a kraj aktuálne avizuje zámer sprejazdniť cestu v jednom pruhu do konca roka.