Pre požiar vyhlásili v obci Lomnička mimoriadnu situáciu

Lomnička 17. februára (TASR) - V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa vyhlásili mimoriadnu situáciu po nedeľnom (16. 2.) požiari, ktorý pripravil o strechu nad hlavou 26 dospelých a 24 detí. Postihnutým obyvateľom poskytla obec dočasné útočisko v kultúrnom dome. Pre TASR to potvrdila starostka obce Mária Oračková.



"Zabezpečili sme matrace, deky a základné potreby," doplnila s tým, že pri riešení spolupracujú s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. "Situáciu monitorujeme a hľadáme riešenie, kam budú postihnutí obyvatelia dlhodobo umiestnení. Pre mnohých z nich je to veľký šok," uviedla starostka.



Pri požiari rodinného domu a obchodu, ktorý vypukol v nedeľu ráno, sa nikto nezranil. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová, príčina požiaru je predmetom vyšetrovania.



"Po príjazde na miesto hasiči prieskumom zistili, že ide o požiar unimobunky - objektu potravín a priľahlých rodinných domov. Obyvatelia domov sa do príchodu hasičov evakuovali sami," uviedla Knišová.



Na hasenie a ochladzovanie objektov hasiči nasadili päť hasebných prúdov. Po lokalizácii požiaru hasiči rozoberali strešné konštrukcie a dohášali jednotlivé skryté ohniská.



Na mieste zasahovalo sedem príslušníkov HaZZ zo Starej Ľubovne a Kežmarku so štyrmi kusmi hasičskej techniky, a dobrovoľní hasiči z obcí Nižné Ružbachy a Podolínec.