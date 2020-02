Pre prázdninujúce deti chystá kremnické múzeum tvorivé aktivity

Kremnica 14. februára (TASR) - Prehliadku kremnického Múzea mincí a medailí oživia počas troch prázdninových týždňov tvorivé aktivity. Tvorivé jarné dielne budú prístupné od 15. februára do 7. marca v rámci štandardnej prehliadky expozícií múzea.



"Pre návštevníkov expozície Líce a rub peňazí máme pripravený hravý matematický rébus, pri ktorom budú nielen rátať, ale aj bádať a objavovať. Okrem rébusu môžu návštevníci objaviť aj čaro kaligrafie," informuje o tom múzeum na svojej stránke.



Prostredníctvom aktivít sa tak deti oboznámia s ukážkami dobového písma, so spôsobom úpravy historických listín a samy si budú môcť vyskúšať dávnu techniku písania. Navrhnúť si budú môcť vlastnú mincu a budú mať možnosť vyraziť si mince stredovekým spôsobom. Zaujímavosťou bude meranie svojej telesnej výšky v "centomiere" na zariadení zvanom centometer.



Špeciálne aktivity budú pripravené aj na Mestskom hrade. Deti si tam budú môcť vyrobiť odznak s motívom podľa svojej fantázie alebo sa zapojiť do tvorivej dielničky s viacerými aktivitami.