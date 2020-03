Pre predavačky COOP Jednoty ušili v Krupine vyše 1100 rúšok

Krupina 17. marca (TASR) - Vyše 1100 ochranných rúšok z bavlny vyrobili v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine pre predavačky v 160 maloobchodoch družstva COOP Jednota Krupina tamojšie krajčírky a dobrovoľníčky.



"Máme niekoľko zdrojov, ktoré chceme ešte poprosiť aj o ušitie náhradných rúšok," povedal TASR predseda predstavenstva družstva Jozef Vahančík. Po tom, ako predavačky vybavili ochranou, sa podľa neho upokojili aj ony samotné. "Nariadenie vstupovať do našich obchodov len s rúškami, sme pre zákazníkov vydali ešte o deň skôr, ako to prikázali nadriadené orgány," doplnil.



Obchod, ktorý má prevádzky väčšinou v Banskobystrickom kraji, nepociťuje aktuálne žiadne problémy v zásobovaní. "Rozvozy robíme priebežne podľa rozvozných plánov. Veľké predajne sa zásobujú trvanlivými potravinami trikrát do týždňa, menšie dvakrát do týždňa. Čerstvé potraviny ako mliečne výrobky, zelenina a ovocie, mäso a pečivo prichádza do obchodov denne," priblížil.



Ak sa minulý týždeň kupovali najmä základné potraviny ako múka, cukor, ryža či cestoviny, teraz sa začali kupovať aj iné. Rastie tiež predaj čerstvých tovarov. "V dňoch najväčšieho náporu ľudí sme mali tržby o sto percent vyššie, dnes sú vyššie asi o 40 percent," konštatoval.



Krupinská COOP Jednota zatiaľ výrazne neobmedzila ani otváracie hodiny svojich obchodov. "Skrátili sme ich iba o hodinu a to počas pracovných dní a obchody neotvárame v nedeľu," dodal Vahančík.