Pre preteky automobilov uzavrú dve cesty pri Uhrovci

Uhrovec 1. augusta (TASR) - Cesty III/1770 a III/1844 pri Uhrovci a Jankovom vŕšku v okrese Bánovce nad Bebravou zostanú pre preteky automobilov do vrchu uzavreté. Na dopravné obmedzenie sa musia vodiči pripraviť 3. a 4. augusta od 7.00 h do 19.00 h. TASR o tom vo štvrtok informoval tlačový tajomník podujatia Miroslav Majláth.



K uzávere pristúpia organizátori pre podujatie AUTOPOLA Jankov vŕšok 2024, ktoré je zaradené do medzinárodných seriálov pretekov automobilov do vrchu - FIA zóna strednej Európy, majstrovstiev Slovenska a Poľska a Slovenského kopcového pohára.