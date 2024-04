Pre projekt Green Park chcú o územné rozhodnutie požiadať do leta

Bratislava 24. apríla (TASR) - Spoločnosť Grafobal Group development by chcela do leta požiadať o územné rozhodnutie pre upravený developerský projekt Green Park v bratislavskej Petržalke. Aktuálne pracuje na dokumentácii pre dané rozhodnutie. Uviedla to pre TASR. Pre prepracovaný projekt, ktorý by mal vyrásť na pozemkoch pod bývalým futbalovým štadiónom Artmédia pri Sade Janka Kráľa, vydalo vlani v decembri hlavné mesto súhlasné záväzné stanovisko.



"Našim cieľom je získať čo najskôr územné a stavebné rozhodnutie a venujeme tomu maximálne úsilie," skonštatovala spoločnosť.



Investora teší, že po rokoch prípravných prác na projekte našli s predstaviteľmi hlavného mesta "spoločnú reč", čím sa mohli posunúť do ďalšej fázy. Prípad pôvodného projektu totiž skončil po rokoch až na Najvyššom správnom súde SR. "Aj pôvodný projekt je v súlade s územným plánom, urobili sme však pár úprav," poznamenala spoločnosť. Deklaruje že cieľom nie je len developovať územie, ale prinášať kvalitný priestor, ktorý zapadá aj do širších zámerov a prepojení území.



Projekt podľa investora využíva v maximálnej možnej miere lokalitu, v ktorej sa nachádza. Znamená to využívanie tepelných čerpadiel na báze voda/voda, pričom tento koncept má odskúšaný na komplexe Národného futbalového štadióna, ktorý má byť šetrný k životnému prostrediu. Pri komunitnom priestore sa myslí aj na návštevníkov. Pribudnúť majú rôzne športoviská pre aktívnych i pasívnych športovcov či napojenie na už existujúcu cyklotrasu. "Zaujímavosťou je aj reprezentačná sieň, ktorá v mestskej časti doteraz chýbala," podotkla spoločnosť.



Dosiahnuté zmeny sa podľa magistrátu týkajú redukcie podlažnosti, hmoty, plošnej výmery či podielu bývania, ale aj posilnenia vybavenosti oproti bývaniu. Po novom má ísť o polyfunkčný komplex, pozostávajúci z ubytovacieho zariadenia (hotela), administratívy, bývania a drobných prevádzok vybavenosti. Navrhuje sa viacero budov vrátane jednej výškovej, ktorá je oproti pôvodnému návrhu nižšia o päť podlaží, a to na 25 nadzemných podlaží. K Sadu Janka Kráľa má byť orientovaný aktívny parter s prevádzkami pre verejnosť.



O osude pozemkov pod štadiónom sa rozhodlo v roku 2012. Vtedajšie mestské zastupiteľstvo preklasifikovalo v rámci zmien a doplnkov územného plánu plochu na rozvojové územie. Miesto pôvodnej športovej a voľnočasovej infraštruktúry bola umožnená rozsiahla výstavba. Investor následne pripravil projekt, ktorý v roku 2019 získal územné rozhodnutie od Okresného úradu (OÚ) v Bratislave. Stalo sa tak potom, ako vtedajšie vedenie mestskej časti Petržalka požiadalo o atrahovanie spisu.



Voči rozhodnutiu však boli podané odvolania. Samospráva argumentovala tým, že charakter plánovanej výstavby a jej funkcie išli nad rámec regulatívov daných aj novým územným plánom. V roku 2020 vtedajšie Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako odvolací orgán územné rozhodnutie zrušilo. Vytýkané boli viaceré nedostatky a chýbajúce vyjadrenia dotknutých inštitúcií. Postup okresného úradu označilo za účelový.



Investorovi sa rozhodnutie ministerstva nepozdávalo, obrátil sa preto so správnou žalobou na Krajský súd v Bratislave. Ten po rokoch doručil spis spolu s kasačnou sťažnosťou Najvyššiemu správnemu súdu SR.