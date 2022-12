Pre projekt housing first vyčlenila trnavská radnica jednoizbový byt

Trnava 14. decembra (TASR) – Jednoizbový byt pre človeka v tiesni vyčlenilo vo svojom bytovom fonde mesto Trnava. V spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou (TACH) ho poskytne jednému z klientov denného nízkoprahového centra. Projekt má zatiaľ trvanie do konca roka 2023. Podľa primátora Petra Bročku sa môže ďalej nielen predĺžiť, ale mesto ho môže aj rozšíriť. Podporu dostupného bývania aj s prvkami housing first (bývanie prvé) realizuje v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava.



"Vnímam to veľmi pozitívne, počet núdznych aj v našom meste sa bude asi už iba zvyšovať. Budeme, samozrejme, vnímať vývoj situácie, dôležité je, aby nastúpila seriózna práca s klientom," uviedol.



Podľa hovorkyne TACH Dariny Kukuľovej Kvetanovej mesto prišlo s ponukou prenajatia vôbec prvého mestského nájomného bytu pre človeka bez domova. "S ľuďmi v takejto životnej situácii pracujeme v našich sociálnych službách dlhodobo a samospráve sme tak mohli navrhnúť vhodných adeptov. Počas celého obdobia bude so zamestnancami TACH napĺňať plán rozvoja, ktorý je zameraný na jeho začlenenie do spoločnosti," uviedla pre TASR. Rozhodujúce pri výbere vhodného klienta bolo, aby mal reálnu šancu zamestnať sa, prípadne získať dôchodok. "Vďaka stabilnému príjmu si dokáže už dnes hradiť časť nákladov sám a po skončení projektu sa dokáže postaviť na vlastné nohy. Bytová komisia spomedzi týchto ľudí vybrala finálneho kandidáta do tohto pilotného projektu," doplnila Kukuľová Kvetanová.



Projekt dostupného bývania s prvkami housing first vychádza z potreby riešenia problematiky bývania ľudí bez domova aj iným ako štandardným spôsobom, teda získania bývania založeného na princípe zásluhovosti. V tomto projekte sa umožňuje dostať klientovi k bývaniu priamo z ulice a od tohto momentu sa stáva súčasťou komunity. Po zabývaní môže čerpať celý rad služieb a podporu, ktorá sa prispôsobuje jeho požiadavkám. Využíva sa individuálny prístup a ciele, ktorých sa táto podpora týka. Tie si do značnej miery určuje samotný klient. Významnú úlohu v tomto procese zohráva sociálny pracovník, ktorého najvyššou prioritou je pomôcť klientovi udržať si bývanie.